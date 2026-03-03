Javier Milei con Peter Lamelas: el Gobierno blinda su relación con Estados Unidos en plena escalada en Medio Oriente

3 de marzo de 2026 Inicio
El Presidente se reunió en la Quinta de Olivos con el embajador estadounidense para afianzar las relaciones políticas y comerciales de ambos países. En Casa Rosada confirmaron a este medio que Argentina no se involucrará en el conflicto bélico.

Tatiana Scorciapino
Por
Milei se reunió con Peter Lamelas.

Imagen de archivo

En medio de un clima de absoluta tensión mundial y a horas de la liberación del gendarme Nahuel Gallo, Javier Milei se reunió esta mañana en la Quinta de Olivos con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. El cónclave, que inició puntual a las 10 y se desarrolló por más de una hora, tuvo como principal objetivo profundizar las relaciones bilaterales con Donald Trump en plena escalada del conflicto bélico que la gestión republicana y el Estado de Israel encabezan contra Irán en Medio Oriente.

El encuentro entre el embajador y el presidente se enmarca en el altísimo nivel de conflictividades que sacude al mundo. En sintonía con el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, quien advirtió que su país no participará en los ataques contra Irán, una irrefutable fuente del oficialismo confirmó a C5N.com que no sólo no recibieron pedidos por parte de Estados Unidos para involucrarse en el conflicto con el envío de armas o prestaciones militares, sino que además confirmaron que el gobierno argentino no tiene intención alguna de ingresar en la avanzada desatada este fin de semana.

Ésta es la segunda vez que Lamelas y Milei coinciden en un encuentro en la misma semana. El embajador estadounidense participó en primera fila de la apertura de sesiones ordinarias de este domingo, donde el líder libertario reconfirmó su alineación con el país del norte luego de celebrar el acuerdo comercial firmado en febrero entre ambas naciones.

Desde su nombramiento, el embajador tiene una agenda sumamente activa con la política nacional. A días de su llegada a la Argentina, Lamelas se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, e hizo lo propio semanas después con el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Por entonces, el acuerdo comercial todavía se encontraba en etapa preliminar y aquellos encuentros sirvieron para enviar un mensaje contundente para el empresariado y el Círculo Rojo en general sobre las circunstancias de la negociación que finalmente se cerró el 5 de febrero pasado.

Milei viaja de nuevo a Estados Unidos

En este sentido, el Presidente viajará la próxima semana a Estados Unidos para participar de la Argentina Week que se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York. Organizado por el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, el primer mandatario visitará por quinceava vez ese país para potenciar las relaciones comerciales y promover empresas argentinas en territorio de trumpista. Junto a él viajará una pequeña comitiva integrada por el jefe de gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Con esto en agenda, las versiones sobre la posible visita del Secretario de Estado, Marcos Rubio, la próxima semana pierden fuerza. Una importante fuente del gobierno confirmó a este medio que si bien no descartan un encuentro en el corto plazo, lo cierto es que no se dará en el país en los días venideros.

Milei tiene previsto viajar a la asunción de José Antonio Kast el miércoles próximo, donde podría coincidir con la mano derecha de Trump del otro lado de la Cordillera. El jueves, en tanto, la agenda internacional del primer mandatario continuará con encuentros con los cancilleres de Italia, Antonio Tajani, y Alemania, Johann Wadephul.

En tanto, la misma voz confirmó que la postergada visita de Scott Bessent sigue sin tener fecha para su desarrollo. Pese a las especulaciones que podrían generar estos retrasos, desde el gobierno advierten que la falta de coordinación se debe estrictamente a una cuestión de agendas y no a una desaventura en las relaciones. “El mundo está un poco convulsionado ahora mismo”, dijeron desde el Ejecutivo para justificar la tardanza.

El impacto de la guerra

Respecto a las consecuencias económicas del conflicto bélico entre ambos países, en particular por las posibles disparadas en el valor del barril de petróleo, en el Gobierno advirtieron que el mismo podría ser “beneficioso para el país” y se despegaron de la posibilidad de que se desarrolle un shock externo que perjudique la estabilidad económica argentina. Además, la misma fuente advirtió que la posibilidad de que esta circunstancia tenga repercusión directa en los precios no es tan probable.

“No es que porque haya una guerra indefectiblemente nos va a ir mal. Que un precio de la economía tenga una escala en su nivel relativo no es inflación. Puede subir, pero no tiene nada que ver con el aumento del IPC”, explicaron, al tiempo que reconocieron que podría haber un cambio de la escala nominal de los precios del petróleo.

