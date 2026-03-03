Shakira rompió en llanto tras superar una marca histórica de Los Fabulosos Cadillacs: "Aún estoy pellizcándome" La colombiana reunió a 400.000 fanáticos en un show gratuito e histórico en el Zócalo de la Ciudad de México y rompió el récord que ostentaba la banda argentina en tierras aztecas. + Seguir en







La colombiana de 49 años flamea la bandera de México tras su histórico recital.

La artista colombiana Shakira ha batido todos los récords tras conquistar el Zócalo de la capital de México, el escenario más grande del país, con un concierto gratuito que reunió a más de 400.000 fanáticos y superó la marca histórica de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs: "Aún estoy pellizcándome", expresó.

La noche del domingo 1 de marzo, el ícono de la música latina hizo vibrar a la plaza de la Constitución y rompió en llanto tras el recital, al quebrar la marca que ostentaba la conocida banda argentina de ska, reggae y rock latino, que en junio de 2023 reunió a unos 300.000 fans. "Gracias por vencer todos los obstáculos conmigo", precisó la cantante colombiana a sus fans. El tercer puesto corresponde a Grupo Firme, que, en septiembre de 2022, convocó a 280.000 personas a su concierto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira) "Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día aquí en nuestra gira en México, mi casa. Es que esta historia de amor y amistad que tenemos entre nosotros, que yo tengo con México, no se compara a nada", expresó, tras finalizar un show que arrancó con los temas Las de la intuición y Estoy aquí.

Además, añadió: "Esto, para mí, más que un regalo es un milagro. Qué lindos son. Definitivamente, la vida tiene formas de recompensarlo a uno, porque no han sido meses fáciles, pero de las caídas nadie se salva".

Cabe recordar que el tour mundial Las Mujeres Ya No Lloran obtuvo el récord Guinness como la gira latina más exitosa de todos los tiempos, con ingresos de u$s421,6 millones y 3,3 millones de entradas vendidas en 86 conciertos, según Billboard Boxscore.