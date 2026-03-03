IR A
IR A

Shakira rompió en llanto tras superar una marca histórica de Los Fabulosos Cadillacs: "Aún estoy pellizcándome"

La colombiana reunió a 400.000 fanáticos en un show gratuito e histórico en el Zócalo de la Ciudad de México y rompió el récord que ostentaba la banda argentina en tierras aztecas.

La colombiana de 49 años flamea la bandera de México tras su histórico recital.

La colombiana de 49 años flamea la bandera de México tras su histórico recital.

La artista colombiana Shakira ha batido todos los récords tras conquistar el Zócalo de la capital de México, el escenario más grande del país, con un concierto gratuito que reunió a más de 400.000 fanáticos y superó la marca histórica de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs: "Aún estoy pellizcándome", expresó.

Shakira dará un show gratuito en Brasil en mayo.
Te puede interesar:

Shakira, la elegida para un show gratuito en las playas de Copacabana en este 2026: cuándo será

La noche del domingo 1 de marzo, el ícono de la música latina hizo vibrar a la plaza de la Constitución y rompió en llanto tras el recital, al quebrar la marca que ostentaba la conocida banda argentina de ska, reggae y rock latino, que en junio de 2023 reunió a unos 300.000 fans. "Gracias por vencer todos los obstáculos conmigo", precisó la cantante colombiana a sus fans. El tercer puesto corresponde a Grupo Firme, que, en septiembre de 2022, convocó a 280.000 personas a su concierto.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

"Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día aquí en nuestra gira en México, mi casa. Es que esta historia de amor y amistad que tenemos entre nosotros, que yo tengo con México, no se compara a nada", expresó, tras finalizar un show que arrancó con los temas Las de la intuición y Estoy aquí.

Además, añadió: "Esto, para mí, más que un regalo es un milagro. Qué lindos son. Definitivamente, la vida tiene formas de recompensarlo a uno, porque no han sido meses fáciles, pero de las caídas nadie se salva".

Cabe recordar que el tour mundial Las Mujeres Ya No Lloran obtuvo el récord Guinness como la gira latina más exitosa de todos los tiempos, con ingresos de u$s421,6 millones y 3,3 millones de entradas vendidas en 86 conciertos, según Billboard Boxscore.

Los conciertos con más público en el Zócalo de México

1. Shakira — 400.000 asistentes

2. Los Fabulosos Cadillacs — 300.000 asistentes

3. Grupo Firme — 280.000 asistentes

4. Vicente Fernández — 217.000 asistentes

5. Shakira (2007) — 210.000 asistentes

6. Justin Bieber — 210.000 asistentes

7. Roger Waters — 200.000 asistentes

8. Paul McCartney — 200.000 asistentes

9. Manu Chao — 180.000 asistentes

10. Café Tacvba — 170.000 asistentes

11. Rosalía — 160.000 asistentes

Shakira mexico record
La artista colombiana rompió todos los récords en México.

La artista colombiana rompió todos los récords en México.

Mirá la emoción de Shakira tras su histórico recital en México

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La colombiana demostró que es una de las artistas más polifacéticas del mundo.

Video viral: Shakira saludó por el Año Nuevo Chino con una pronunciación impecable

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

play
Duván Vergara, en 2 ocasiones, y Santiago Solari sellaron el 3 a 0 de Racing ante el Decano.

Racing superó 3-0 a Atlético Tucumán de visitante y se acomodó en la zona de clasificación

Hace 9 minutos
Irán es el foco de los ataques, pero las consecuencias se expanden en toda la zona.

Crece el conflicto en Medio Oriente: ya hay 13 países afectados y EEUU reconoce que podría durar semanas

Hace 11 minutos
La víctima fue identificada como Mauro Macrillanti.

Tragedia en Entre Ríos: un empresario avícola murió tras volcar con su auto en la Ruta 12

Hace 20 minutos
Fabián Cubero y Nicole Neumann enfrentados, una vez más, por la celebración de cumpleaños de su hija Allegra. 

Fabián Cubero, furioso con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de su hija: "No era lo acordado"

Hace 23 minutos
play
Para ser libre, hay que ser temido, amenazó el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Guerra en Medio Oriente: Francia anunció el despliegue de un portaaviones nuclear

Hace 28 minutos