3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Tensión en Medio Oriente: un dron impactó en el consulado de EEUU en Dubái

En medio de la escalada de violencia entre Estados Unidos, Israel e Irán, el país asiático atacó la sede diplomática en los Emiratos Árabes Unidos. El Departamento de Estado estadounidense recomendó abandonar el país por medios comerciales ante los "graves riesgos de seguridad".

Por
No hubo víctimas fatales en la sede diplomática.

No hubo víctimas fatales en la sede diplomática.

El consulado de Estados Unidos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, fue alcanzado este martes por la noche por un presunto dron iraní y obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia en la ciudad emiratí. El fuego fue rápidamente contenido y no se registraron heridos, en medio de una escalada regional en Medio Oriente, que protagonizan el país norteamericano, Israel e Irán,

La sede de la Corporación de Radiodifusión de la República Islámica (IRIB) fue atacada por Israel.
Te puede interesar:

Israel anunció que bombardeó la sede de la TV estatal de Irán

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la noticia: “Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la delegación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo”, expresó en Washington.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DXBMediaOffice/status/2028932109650538964&partner=&hide_thread=false

Mientras que la Oficina de Medios de Dubái comunicó, en su cuenta oficial de X, que "los equipos de emergencia acudieron al lugar apenas detectado el incidente y lograron sofocar el incendio en un perímetro acotado".

En ese sentido, la Embajada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos emitió una alerta de seguridad urgente para ciudadanos estadounidenses tanto en Dubái como en Abu Dabi. El Departamento de Estado recomendó abandonar el país por medios comerciales ante los "graves riesgos de seguridad" y la posibilidad de cierres del espacio aéreo, una advertencia que refleja la magnitud de la preocupación oficial.

El ataque al consulado de Estados Unidos en Dubái ocurre en medio del cuarto día de una ofensiva militar masiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Los bombardeos apuntaron a centros de comando del régimen y a instalaciones relacionadas con su programa nuclear. En las últimas horas, los ataques también alcanzaron edificios estratégicos del poder político y religioso en Teherán y Qom, con el objetivo de golpear a la cúpula gobernante tras la muerte del líder supremo, Ali Khamenei.

Mirá los videos del impacto en el consulado de EEUU

Embed
Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

dos drones iranies atacaron la embajada de estados unidos en arabia saudita

Dos drones iraníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

Bill Clinton tiene 79 años.

Bill Clinton reveló que Trump presumía de haber pasado "grandes momentos" junto a Epstein

Pedro Sánchez y Donald Trump.

Trump anunció que cortará "todo trato comercial" con España porque le negó el uso de bases militares

Milei se reunió con Peter Lamelas.

Milei con Lamelas: el Gobierno blinda su relación con EEUU en plena escalada en Medio Oriente

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá

A 100 días del Mundial 2026: el panorama en medio del conflicto en México y entre Estados Unidos e Irán

YPF descarta subas bruscas de combustibles pese a la escalada bélica en Medio Oriente y el salto del petróleo

YPF descarta "subas bruscas" de combustibles pese a la escalada bélica en Medio Oriente y el salto del petróleo

Rating Cero

La conductora se deshizo de cada recuerdo de su vida con el futbolista.

El drástico gesto de Wanda Nara en su mansión de Italia que humilló a Mauro Icardi

El actor de 71 años sorprendió con sus dichos.

Francella reconoció el mal momento del cine y la TV en el país: "Hoy no hay trabajo, es la verdad"

El exparticipante de GH quedó envuelto en un hecho policial con su padre.

Gran Hermano: una grave denuncia sacude a la familia de Thiago Medina

Xavi, Emilia, Carlos Vives y Wisin en Telemundo en la presentación del adelanto de Somos más.
play

"Somos más": el himno latino para el Mundial 2026 que lanzaron Emilia Mernes, Xavi, Carlos Vives y Wisin

Las hijas de los artistas comparten nombre: ambas se llaman Margarita. 

Aseguran que Griselda Siciliani y Fito Páez tuvieron un romance secreto

Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

últimas noticias

No hubo víctimas fatales en la sede diplomática.

Tensión en Medio Oriente: un dron impactó en el consulado de EEUU en Dubái

Hace 21 minutos
Bill Clinton tiene 79 años.

Bill Clinton reveló que Trump presumía de haber pasado "grandes momentos" junto a Epstein

Hace 28 minutos
Orlando Serapio fue encontrado en una cueva (izq.). Natalia Cruz, víctima del femicidio.

Dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas y a uno de los femicidas lo encontraron escondido en una cueva

Hace 32 minutos
Martín Rappallini, presidente de la UIA.

La UIA pidió "respeto", pero reafirmó su "vocación de trabajar junto al Gobierno"

Hace 32 minutos
La conductora se deshizo de cada recuerdo de su vida con el futbolista.

El drástico gesto de Wanda Nara en su mansión de Italia que humilló a Mauro Icardi

Hace 33 minutos