Tensión en Medio Oriente: un dron impactó en el consulado de EEUU en Dubái En medio de la escalada de violencia entre Estados Unidos, Israel e Irán, el país asiático atacó la sede diplomática en los Emiratos Árabes Unidos. El Departamento de Estado estadounidense recomendó abandonar el país por medios comerciales ante los "graves riesgos de seguridad".







No hubo víctimas fatales en la sede diplomática.

El consulado de Estados Unidos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, fue alcanzado este martes por la noche por un presunto dron iraní y obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia en la ciudad emiratí. El fuego fue rápidamente contenido y no se registraron heridos, en medio de una escalada regional en Medio Oriente, que protagonizan el país norteamericano, Israel e Irán,

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la noticia: “Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la delegación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo”, expresó en Washington.

Photos: The fire near the US Consulate in Dubai has been fully extinguished, with no injuries reported. Dubai authorities reaffirm their commitment to ensuring everyone's safety and security. pic.twitter.com/OPAOQRHEIG — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 3, 2026 Mientras que la Oficina de Medios de Dubái comunicó, en su cuenta oficial de X, que "los equipos de emergencia acudieron al lugar apenas detectado el incidente y lograron sofocar el incendio en un perímetro acotado".

En ese sentido, la Embajada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos emitió una alerta de seguridad urgente para ciudadanos estadounidenses tanto en Dubái como en Abu Dabi. El Departamento de Estado recomendó abandonar el país por medios comerciales ante los "graves riesgos de seguridad" y la posibilidad de cierres del espacio aéreo, una advertencia que refleja la magnitud de la preocupación oficial.

El ataque al consulado de Estados Unidos en Dubái ocurre en medio del cuarto día de una ofensiva militar masiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Los bombardeos apuntaron a centros de comando del régimen y a instalaciones relacionadas con su programa nuclear. En las últimas horas, los ataques también alcanzaron edificios estratégicos del poder político y religioso en Teherán y Qom, con el objetivo de golpear a la cúpula gobernante tras la muerte del líder supremo, Ali Khamenei.