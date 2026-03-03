4 de marzo de 2026 Inicio
Tragedia en Entre Ríos: un empresario avícola murió tras volcar con su auto en la Ruta 12

El hombre de 62 años, radicado en la localidad entrerriana de Crespo, falleció tras perder el control de su auto. Se investigan las causas del accidente.

La víctima fue identificada como Mauro Macrillanti.

La víctima fue identificada como Mauro Macrillanti.

Un hombre de 62 años murió este martes al mediodía tras un accidente fatal en el kilómetro 425 de la Ruta 12, cerca de la localidad de Aldea María Luisa, Entre Ríos, cuando se dirigía a la ciudad santafesina de Santo Tomé: perdió el control de su vehículo, volcó y cayó de un puente, por lo que falleció en el acto. El cuerpo debió ser rescatado tras quedar atrapado entre los hierros del auto.

El vehículo sufrió daños por el hecho.
El siniestro vial ocurrió antes del acceso a Sauce Pinto, a menos de 10 kilómetros de pasar por Paraná, y la víctima fue identificada como Mauro Macrillanti, empresario avícola de 62 años, quien viajaba desde Crespo en un Volvo por motivos laborales.

Tras el hecho, intervino personal de comisaría de María Luisa, de Accidentología Vial. La extracción de cuerpo estuvo a cargo de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Crespo más una dotación de Bomberos Voluntarios de Paraná.

La Policía confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar del hecho, en medio de una copiosa lluvia. Por disposición de la Fiscalía de turno, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la autopsia correspondiente, paso previo a la entrega a sus familiares.

La víctima fue identificada como Mauro Macrillanti.

Tragedia en Entre Ríos: un empresario avícola murió tras volcar con su auto en la Ruta 12

