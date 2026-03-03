Un informe técnico de la Ciudad advierte sobre "riesgo estructural" tras el derrumbe en Parque Patricios Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio advirtieron sobre la situación de las columnas del subsuelo y la planta baja del complejo habitacional Estación Buenos Aires. Por Vanesa Petrillo + Seguir en







Derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios. Derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios.

Tras el derrumbe de la losa ubicada sobre el subsuelo de un estacionamiento del complejo habitacional Estación Buenos Aires de Parque Patricios, en Mafalda 907, la Ciudad desplegó un importante operativo de emergencia y evacuó un total de 175 departamentos correspondientes a los cuatro edificios lindantes al derrumbe.

Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó que el derrumbe afectó las columnas del subsuelo y la planta baja de estos edificios, y que existe un potencial riesgo estructural, ya que la losa estaba conectada con las columnas y les proporcionaba rigidez, impidiendo que se doblen.

El informe detalla que, tras el colapso de la losa, estas columnas quedaron con una endeblez que hace que exista un potencial riesgo estructural.

Por tal motivo las personas evacuadas no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador a cargo realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas.

Cómo fue la llamada de emergencia por el derrumbe en la Ciudad de Buenos Aires A las 4:45 de hoy se recibió un llamado al 911 que alertó sobre un derrumbe de la losa en el estacionamiento subterráneo del edificio ubicado en Mafalda 907. Como medida preventiva, se procedió a la evacuación total del edificio, de manera ordenada y sin registrarse heridos ni personas atrapadas. Trabajaron en el operativo dotaciones de Bomberos, personal del SAME, la división K9 de perros, el Grupo Especial de Rescate y cuatro cápsulas de Despliegue de Intervención Rápida de la Policía de la Ciudad, Agentes de Tránsito y la Red de Atención.

Los departamentos del complejo habitacional Estación Buenos Aires fueron desarrollados por el gobierno nacional a través del plan ProCreAr y entregados en 2021.