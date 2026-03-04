4 de marzo de 2026 Inicio
Racing superó 3-0 a Atlético Tucumán de visitante y se acomodó en la zona de clasificación

La Academia exhibió su jerarquía en el norte con una victoria contundente por 3 a 0 frente al Decano. El equipo de Avellaneda alcanzó los puestos de playoffs y aumenta la racha positiva a cinco encuentros.

Duván Vergara

Duván Vergara, en 2 ocasiones, y Santiago Solari sellaron el 3 a 0 de Racing ante el Decano.

Racing llegó a Tucumán con la urgencia de ratificar su recuperación futbolística pese a sufrir bajas muy sensibles en su equipo titular. El plantel profesional superó la falta de seis figuras para obtener un triunfo vital, con un 3 a 0 sobre el Decano que fortalece la confianza de todo el grupo para lo que resta de la fase de grupos.

En el banco de Rosario Cental y Racing, Coudet logró 3 victorias, 2 empates y una derrota
El equipo de Gustavo Costas resolvió las dificultades mediante una actuación sólida en todas sus líneas durante el desarrollo del trámite. Los goles de la noche llevaron la firma de Duván Vergara en dos oportunidades y Santiago Solari sobre el cierre definitivo del partido en el estadio José Fierro.

Vergara resultó determinante para romper el cero con una definición de alta calidad ante el arquero Luis Ingolotti. El extremo colombiano aprovechó su titularidad y se convirtió en la pieza fundamental para la generación de peligro constante contra la defensa de un conjunto tucumano muy vulnerable durante los 90 minutos.

Facundo Cambeses sostuvo la ventaja inicial con intervenciones espectaculares que impidieron el empate del conjunto tucumano durante toda la primera etapa. El arquero reafirmó su gran presente y demostró por qué integra el radar de la Selección Argentina y su entrenador, Lionel Scaloni, a 100 días del mundial.

En el complemento, la Academia apostó al contraataque para liquidar el partido tras la presión ejercida por el desesperado elenco local en busca del descuento. Santiago Sosa recuperó la pelota en la mitad de la cancha y Bruno Zuculini asistió a Vergara para sentenciar el encuentro y llevar a Avellaneda los tres puntos disputados.

Formación de Atlético Tucumán

  • Titulares: Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Néstor Breitenbruch, Juan Infante, Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Nicolás Castro, Carlos Abeldaño, Mateo Bajamich.
  • Suplentes: Tomás Durso, Rodrigo Morales, Matías Orihuela, Justo Giani, Joaquín Pereyra, Marcelo Estigarribia, Mateo Coronel.
  • Director técnico: Ramiro González (Interino).

Formación de Racing Club

  • Titulares: Facundo Cambeses, Facundo Mura, Marco Di Cesare, Santiago Quirós, Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matías Zaracho, Juan Fernando Quintero, Duván Vergara, Damián Pizarro.
  • Suplentes: Roberto León, Germán Conti, Nazareno Colombo, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Santiago Solari, Roger Martínez.
  • Director técnico: Gustavo Costas.
Duván Vergara, en 2 ocasiones, y Santiago Solari sellaron el 3 a 0 de Racing ante el Decano.

