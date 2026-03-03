Guerra en Medio Oriente: Francia anunció el despliegue de un portaaviones nuclear

El presidente Emmanuel Macron aseguró que, junto a otros países europeos, liberará el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, y que protegerá a sus aliados en la región. Además, ordenó aumentar la producción de ojivas nucleares.

A pocos días de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán , Francia anunció que se sumará a la guerra en Medio Oriente para garantizar la seguridad marítima y defender a sus aliados en la región. Durante este martes, el presidente Emmanuel Macron ordenó el despliegue hacia la zona del conflicto del portaaviones nuclear Charles-de-Gaulle , el más poderoso de su flota.

"Los Estados Unidos e Israel han decidido lanzar operaciones militares, llevadas a cabo fuera del derecho internacional, lo que no podemos aprobar. Queda claro, sin embargo, que la Historia nunca llora a los verdugos de su pueblo. Ninguno será lamentado", aseguró Macron durante una cadena nacional. A través de su mensaje televisado, el presidente francés aseguró que se involucrará en la guerra para respetar los acuerdos de cooperación militar con los países Medio Oriente que están siendo bombardeados por Irán , como Emiratos Árabes y Qatar, entre otros.

Además, el mandatario francés anunció que el portaaviones nuclear se dirigirá hacia el Mediterráneo oriental para liberar el estrecho de Ormuz, una importante ruta marítima en la que circula un quinto de la producción diaria de petróleo del mundo y que Irán bloqueó como represalia al ataque sufrido por Estados Unidos e Israel el sábado pasado.

La acción militar de Francia en el estrecho de Ormuz será llevada adelante en conjunto con el Reino Unido, Alemania, Polonia, Holanda, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca, lo que significa que Europa también se involucrará en la guerra.

Durante su discurso sucedido en la base naval de submarinos nucleares, que terminó con un solemne y marcial canto del himno nacional, el presidente francés aseguró: "He ordenado aumentar el número de cabezas nucleares de nuestro arsenal. Para ser libre, hay que ser temido", amenazó Macron.

Por último, el jefe de Estado también presentó un plan de "disuasión avanzada" para que Francia realice "despliegues circunstanciales" de medios estratégicos vinculados a la disuasión nuclear "en nuestros aliados europeos". "La cooperación comenzará con ejercicios conjuntos", agregó, y subrayó que esto se hará "en total transparencia con los Estados Unidos".

Un dron iraní impactó en el consulado de Estados Unidos en Dubái

El consulado de Estados Unidos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, fue alcanzado este martes por la noche por un presunto dron iraní y obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia en la ciudad emiratí. El fuego fue rápidamente contenido y no se registraron heridos, en medio de una escalada regional en Medio Oriente, que protagonizan el país norteamericano, Israel e Irán,

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la noticia: “Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la delegación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo”, expresó en Washington.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DXBMediaOffice/status/2028932109650538964?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2028932109650538964%7Ctwgr%5E8742bc4e9f25b745772d7dbe92a8b5e03fb7eb92%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Ftension-medio-oriente-un-dron-impacto-el-consulado-eeuu-dubai-n231206&partner=&hide_thread=false Photos: The fire near the US Consulate in Dubai has been fully extinguished, with no injuries reported. Dubai authorities reaffirm their commitment to ensuring everyone's safety and security. pic.twitter.com/OPAOQRHEIG — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 3, 2026

Mientras que la Oficina de Medios de Dubái comunicó, en su cuenta oficial de X, que "los equipos de emergencia acudieron al lugar apenas detectado el incidente y lograron sofocar el incendio en un perímetro acotado".

En ese sentido, la Embajada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos emitió una alerta de seguridad urgente para ciudadanos estadounidenses tanto en Dubái como en Abu Dabi. El Departamento de Estado recomendó abandonar el país por medios comerciales ante los "graves riesgos de seguridad" y la posibilidad de cierres del espacio aéreo, una advertencia que refleja la magnitud de la preocupación oficial.

El ataque al consulado de Estados Unidos en Dubái ocurre en medio del cuarto día de una ofensiva militar masiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Los bombardeos apuntaron a centros de comando del régimen y a instalaciones relacionadas con su programa nuclear. En las últimas horas, los ataques también alcanzaron edificios estratégicos del poder político y religioso en Teherán y Qom, con el objetivo de golpear a la cúpula gobernante tras la muerte del líder supremo, Ali Khamenei.