Donald Trump no descartó viajar a Venezuela y adelantó cuánto tiempo durará la intervención de Estados Unidos

El presidente norteamericano habló de sus expectativas para el futuro cercano del país caribeño y afirmó que el actual gobierno, a cargo de Delcy Rodríguez, "nos está dando todo lo que consideramos necesario".

Donald Trump aseguró que en algún momento será seguro viajar a Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el futuro de Venezuela luego de la intervención de parte de su país en la que fue capturado el exmandatario Nicolás Maduro. Advirtió que la supervisión norteamericana durará un tiempo indefinido y anticipó que podría viajar a la nación caribeña próximamente.

Estados Unidos controlará la producción de petróleo de Venezuela.
EEUU anunció su plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela

En una entrevista concedida este miércoles por la noche al New York Times, el republicano planteó que esperaba que Washington gobernara el país sudamericano y extrajera petróleo de sus enormes reservas durante años. "El Presidente no especificó cuánto tiempo Estados Unidos permanecería como el amo político de Venezuela. ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Más?". 'Yo diría que mucho más tiempo', respondió".

Según el medio, "Trump no respondió a preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como la nueva líder de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, y declinó hacer comentarios cuando se le preguntó si había hablado con la Rodríguez, 'pero [el secretario de Estado] Marco Rubio habla con ella constantemente. Estamos en constante comunicación con ella y con la administración'".

Además, el artículo se refirió a una llamada que mantuvo el titular de la Casa Blanca con su par colombiano, Gustavo Petro, conversación que "pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense, y Trump indicó que creía que la decapitación del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región para que se alinearan".

petroleras petróleo Venezuela
Estados Unidos tendrá una fuerte injerencia en el sector petrolero de Venezuela.

En cuanto al petróleo, la publicación reseñó que "Trump afirmó que ya había comenzado a generar ganancias para Estados Unidos al tomar petróleo sujeto a sanciones". "Se refirió a su anuncio del martes por la noche de que Estados Unidos obtendría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo pesado venezolano, pero no ofreció ningún plazo para ese proceso y reconoció que tomaría años revivir el descuidado sector petrolero del país", añadió.

Consultado sobre si introduciría tropas estadounidenses si el gobierno venezolano le impidiera acceder al petróleo del país o si Venezuela se negara a expulsar al personal ruso y chino, el republicano se limitó a señalar que "nos tratan con mucho respeto, nos llevamos muy bien con la administración actual". "Nos están dando todo lo que consideramos necesario. No olviden que nos quitaron el petróleo hace años", manifestó, en referencia a la nacionalización de las instalaciones construidas por compañías petroleras estadounidenses.

"Trump ya ha estado hablando con ejecutivos petroleros estadounidenses sobre la posibilidad de invertir en los yacimientos venezolanos, pero muchos se muestran reticentes, preocupados por la posibilidad de que la gestión del país se tambalee cuando el mandatario deje el cargo, o por la posibilidad de que los servicios militares y de inteligencia venezolanos socaven el esfuerzo al verse excluidos de las ganancias", expresaron los periodistas del New York Times, David E. Sanger, Tyler Pager, Katie Rogers y Zolan Kanno-Youngs.

Finalmente, el titular del Ejecutivo norteamericano se expresó sobre la posibilidad de viajar a Venezuela en el futuro. "Creo que en algún momento será seguro", afirmó.

Estados Unidos anunció su plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela

Luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que comenzó con la captura del expresidente Nicolás Maduro, el gobierno norteamericano anunció el inicio de un retiro parcial y selectivo de las sanciones económicas que durante años limitaron la exportación de petróleo venezolano, para permitir la venta y el transporte de crudo y derivados a los mercados internacionales.

Según informaron desde Washington, la flexibilización está centrada en el sector energético y apunta a reactivar la comercialización de petróleo venezolano bajo estrictos mecanismos de control financiero. El Departamento de Energía de Estados Unidos explicó que las operaciones comenzaron de manera inmediata con una primera fase que contempla la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

Venezuela petroleo
Estados Unidos tendrá una fuerte injerencia en el sector petrolero de Venezuela.

Estas transacciones, de acuerdo con el comunicado oficial, "continuarán de manera indefinida", siempre que se realicen por canales autorizados y compatibles con la legislación estadounidense y los criterios de seguridad nacional.

Estados Unidos precisó que todos los fondos obtenidos por la venta de petróleo y productos derivados serán depositados inicialmente en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos internacionales de primera línea, para garantizar la "trazabilidad, legitimidad e integridad de los recursos".

