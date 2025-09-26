26 de septiembre de 2025 Inicio
Donald Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

El presidente de Estados Unidos habló sobre últimas conversaciones que promovió para intentar ponerle fin al conflicto bélico. “Es un pacto que permitirá recuperar a los rehenes”, adelantó desde la Casa Blanca.

Donald Trump. 

Donald Trump. 

La Selección quiere defender el título que ganó en Qatar 2022.
La Selección argentina ya tiene rivales: se confirmaron los dos amistosos previos al Mundial 2026

“Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, aseguró el republicano a la prensa local. En el mismo sentido, afirmó que el conflicto de Gaza sería la octava guerra a la que lograría poner fin desde que regresó al poder.

A comienzos de semana, Trump se reunió con representantes de varios países árabes y musulmanes en la ONU, donde prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

Por su parte, la próxima semana tiene previsto recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí en la que será la quinta reunión que ambos mantendrán en lo que va del año.

