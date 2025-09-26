Donald Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza" El presidente de Estados Unidos habló sobre últimas conversaciones que promovió para intentar ponerle fin al conflicto bélico. “Es un pacto que permitirá recuperar a los rehenes”, adelantó desde la Casa Blanca. Por







Donald Trump.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes creer tener "un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza". Lo hizo desde la Casa Blanca, luego de la Asamblea de la ONU donde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu fue abucheado en su discurso, previo a cuestionar a los países que reconocieron al Estado de Palestina.

“Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, aseguró el republicano a la prensa local. En el mismo sentido, afirmó que el conflicto de Gaza sería la octava guerra a la que lograría poner fin desde que regresó al poder.

Embed | #ULTIMAHORA: El Presidente Trump, anuncia: "Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza. Creo que es un acuerdo que traerá de vuelta a los rehenes. Será un acuerdo que pondrá fin a la guerra... Será La Paz”. pic.twitter.com/PlGT0KrxV4 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 26, 2025

A comienzos de semana, Trump se reunió con representantes de varios países árabes y musulmanes en la ONU, donde prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

Por su parte, la próxima semana tiene previsto recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí en la que será la quinta reunión que ambos mantendrán en lo que va del año.