Sojeros estadounidenses enfurecidos con Donald Trump por el salvataje del Tesoro a la Argentina El anuncio de Scott Bessent sobre una posible línea de swap de u$s20.000 millones para rescatar al gobierno de Javier Milei, sumado al arancel del 20% impuesto por China a la soja estadounidense y las retenciones cero implementadas en Argentina generaron preocupación y alerta entre los productores agrícolas de Estados Unidos. Por







Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Reuters

El anunciado salvataje del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina y la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de implementar una reducción a cero de los derechos de exportación (retenciones) para la soja, que ya se levantó al haberse alcanzado el cupo de u$s7.000 millones, generó una profunda preocupación y alerta entre los productores agrícolas de Estados Unidos.

La medida fue percibida en el sector sojero norteamericano como un fortalecimiento de la competencia sudamericana en un momento crítico para sus propias exportaciones, especialmente las dirigidas al mercado chino.

La inquietud estadounidense se intensificó debido a la paralización actual de sus ventas de soja a China, el principal mercado de destino global. El presidente de la American Soybean Association (ASA), Caleb Ragland, fue enfático al señalar que el sector lleva meses solicitando una resolución comercial con Beijing. Ragland subrayó que China es el "principal comprador de soja y nuestro principal mercado" y lamentó la falta de concreción de ventas en la actualidad.

Esta interrupción en el flujo comercial se remonta a las tensiones arancelarias bilaterales. Según Ragland, el arancel del 20% impuesto por China sobre la soja estadounidense, en respuesta a tarifas impuestas por Washington, dejó a los productores de Estados Unidos fuera de la ecuación comercial. La situación abrió una ventana de oportunidad para otros exportadores globales, como Brasil, y, más recientemente, para Argentina con su nueva medida de fomento a la exportación.

El malestar entre los productores de la ASA se vio exacerbado por la coincidencia temporal de la medida argentina con las gestiones financieras de alto nivel en Washington. Ragland destacó que la noticia sobre la reducción de retenciones ocurrió simultáneamente a la confirmación, por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de negociaciones para una línea de swap de u$s20.000 millones para Argentina, además de la evaluación de posible compra de bonos de deuda soberana. Para la ASA, este conjunto de factores coloca a los agricultores estadounidenses en una clara desventaja competitiva frente a la soja sudamericana.