Video: abuchearon a Benjamín Netanyahu en su discurso ante la Asamblea General de la ONU

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , fue abucheado este viernes en Nueva York cuando se disponía a brindar su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Ingresó al recinto y fue recibido en medio de gritos por parte de algunos delegados de diferentes países, que se retiraron de la sala en señal de protesta.

Pese al vacío realizado, solo autoridades de los Estados Unidos se encontraban presentes, Netanyahu igualmente pudo dar su discurso, cosa que no pudo hacer su par de Palestina, Mahammud Abbas, debido al veto estadounidense a que viaje al país.

Además, lo hizo mientras se celebraba una marcha en las calles de Nueva York contra su presencia en la ciudad, contra el genocidio que está cometiendo en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino.

Durante su discurso de 42 minutos, Netanyahu repudió los gritos y el vacío realizado por los delegados de otros países. Advirtió que ese tipo de hechos " incentivan la violencia" y " refuerzan la impunidad". " Cerca del 90% de la población palestina celebró el ataque del 7 de octubre. También celebraron el 11 de septiembre. El mensaje es claro”, señaló.

Luego negó la validez de una solución de dos Estados al argumentar que “los palestinos nunca han creído en esa opción. Quieren un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. Cada vez que se les da territorio, lo utilizan para atacarnos. Tenían Gaza y la convirtieron en campo de batalla”.

El jefe de gobierno luego subrayó: “Deben saber que las autoridades palestinas pagan a los terroristas para matar a los judíos. Darle a los palestinos territorio cerca de Israel es como darle estado a Al Qaeda a Estados Unidos después del 11 de septiembre. No lo vamos a hacer”.

“El eje del terror de Irán amenaza la paz de todo el mundo y la mera existencia de mi país, Israel. Irán estaba desarrollando un programa masivo de armas balística, la intención es amenazar a Israel, EEUU y el resto del mundo. Desde Gaza enviaron terroristas de Hamás, el 7 de octubre cometieron actos inimaginables. En Siria, el dictador asesino Assad usó las fuerzas de Irán para seguir acorralándonos, los hutíes desde Yemen, Nasrala desde Líbano: hemos eliminado la máquina de matar de Hamás, y Hizbulá: ¿se acuerdan de los buscas? El mensaje les ha quedado claro”, concluyó Netanyahu.