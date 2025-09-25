En un giro inesperado, Donald Trump advirtió que no permitirá que Israel anexe Cisjordania El presidente de Estados Unidos le envió un mensaje directo al gobierno de Benjamin Netanyahu. "Ya ha sido suficiente", lanzó. Por







Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una firme advertencia a Israel al declarar que no permitirá la anexión de Cisjordania. En un aparente mensaje directo al gobierno de Benjamin Netanyahu, el mandatario fue categórico al expresar que "ya ha sido suficiente", marcando una postura de restricción hacia las ambiciones territoriales de Tel Aviv en la región.

Las declaraciones de Trump fueron realizadas durante una conversación con periodistas en el Despacho Oval y reafirman el papel de Washington como actor clave en la dinámica del conflicto palestino-israelí. En el mismo encuentro, Trump no solo abordó el tema de Cisjordania, sino que también reiteró la urgencia de lograr un acuerdo de paz duradero en la Franja de Gaza.

Un componente central de sus esfuerzos, según indicó, es la negociación para el regreso de los secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023. "Tuve una gran reunión con líderes de Medio Oriente en la Asamblea General de la ONU, y creo que estamos cerca de lograr algún tipo de acuerdo. Queremos recuperar a los rehenes. Tengo que recuperar a los rehenes", subrayó.

A pesar de la conocida y estrecha relación que mantiene con Netanyahu, Trump adoptó un tono más crítico respecto a la escalada de violencia. El expresidente declaró que "es hora de detenerse ya" en relación con las operaciones militares en Gaza y el incremento de la tensión en Cisjordania. Este llamado a un cese inmediato de hostilidades representa una presión significativa sobre el liderazgo israelí para que reevalúe su estrategia de seguridad y su impacto en la estabilidad de la región.

Cisjordania mantiene un estatus político y administrativo complejo, diferenciándose de Gaza. Mientras que Gaza está bajo el control de Hamás, Cisjordania se encuentra bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), si bien ha contado con una importante presencia militar israelí desde la Guerra de los Seis Días en 1967. Desde ese conflicto, Israel ha controlado la vasta mayoría del territorio, aunque la ANP mantiene la administración civil de aproximadamente un tercio de la región, lo que subraya la división de poder y la continua disputa territorial.