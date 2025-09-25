Estados Unidos compró TikTok por u$s14 mil millones: por qué China aceptó la oferta El gobierno de Donald Trump consiguió cumplir con su objetivo y la red social pasó a las manos de un grupo de empresarios de su país. Por







TikTok pasará a ser controlado por Estados Unidos. Redes sociales

El gobierno de los Estados Unidos aprobó la compra de las operaciones estadounidenses de TikTok por u$s14 mil millones, aunque la empresa china ByteDance seguirá siendo propietaria del 19,9% de la red social y sus inversores actuales conservarán el 35%.

Este jueves 25 de septiembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara que el plan de ByteDance para desinvertir las operaciones en Estados Unidos cumple con los requisitos de una ley del 2024. A su vez, el vicepresidente James David Vance afirmó que la transacción valora la parte estadounidense de TikTok en u$s14 mil millones.

Según reveló el portal Deadline, las compañías Oracle, Dell Technologies, Silver Lake y MGX formarán parte de un grupo para tomar el control de la red social a través de una empresa conjunta que se quedará con un porcentaje mayoritario del 45%, dividido en partes iguales. Por otro lado, el conglomerado Fox Corporation también estaría en conversaciones para sumarse como "patrocinador".

Embed "It won't be used as a propaganda weapon" pic.twitter.com/ImqNGcajON — Culture Crave (@CultureCrave) September 25, 2025

Los datos de la empresa conjunta estadounidense serán gestionados por Oracle, que ya tiene un acuerdo de nube con la plataforma. En 2024, el Congreso aprobó una ley que obligaba a ByteDance a desinvertir en la aplicación en Estados Unidos o a enfrentarse a una prohibición, por lo que tras el inicio del 2025, Trump tuvo que extender el plazo varias veces mientras se ultimaba el nuevo acuerdo comercial.