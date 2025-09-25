25 de septiembre de 2025 Inicio
Estados Unidos compró TikTok por u$s14 mil millones: por qué China aceptó la oferta

El gobierno de Donald Trump consiguió cumplir con su objetivo y la red social pasó a las manos de un grupo de empresarios de su país.

Por
TikTok pasará a ser controlado por Estados Unidos.

TikTok pasará a ser controlado por Estados Unidos.

Este jueves 25 de septiembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara que el plan de ByteDance para desinvertir las operaciones en Estados Unidos cumple con los requisitos de una ley del 2024. A su vez, el vicepresidente James David Vance afirmó que la transacción valora la parte estadounidense de TikTok en u$s14 mil millones.

Según reveló el portal Deadline, las compañías Oracle, Dell Technologies, Silver Lake y MGX formarán parte de un grupo para tomar el control de la red social a través de una empresa conjunta que se quedará con un porcentaje mayoritario del 45%, dividido en partes iguales. Por otro lado, el conglomerado Fox Corporation también estaría en conversaciones para sumarse como "patrocinador".

