Netanyahu cruzó a los países que reconocieron al Estado de Palestina: "Matar judíos tiene recompensa"

El primer ministro israelí defendió la ofensiva sobre la Franja, negó el genocidio y cruzó a los países que reconocieron al Estado palestino.

Benjamín Netanyahu brindó mensaje ante la Asamblea de Naciones Unidas. 

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cruzó este viernes a los países que reconocieron oficialmente al Estado de Palestina. "Matar judíos tiene recompensa", señaló en un discurso ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde defendió la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza y negó que exista un genocidio.

Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

Se trató de una intervención marcada que al inicio estuvo marcada por el repudio y abucheo generalizado por parte de algunos delegados de diferentes países, que se retiraron de la sala en señal de protesta. En este marco, el mandatario israelí sostuvo que "quienes reconocen un estado palestino envían un mensaje, asesinar a los judíos se recompensa”.

A su vez, advirtió que ese tipo de reconocimientos incentivan la violencia y refuerzan la impunidad, al tiempo que afirmó que “cerca del 90% de la población palestina celebró el ataque del 7 de octubre. También celebraron el 11 de septiembre. El mensaje es claro”.

En otra parte de su discurso, que tuvo una duración de 42 minutos, el mandatario negó la validez de una solución de dos Estados al argumentar que “los palestinos nunca han creído en esa opción. Quieren un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. Cada vez que se les da territorio, lo utilizan para atacarnos. Tenían Gaza y la convirtieron en campo de batalla”.

Para luego subrayar: “Deben saber que las autoridades palestinas pagan a los terroristas para matar a los judíos. Darle a los palestinos territorio cerca de Israel es como darle estado a Al Qaeda a Estados Unidos después del 11 de septiembre. No lo vamos a hacer”.

“El eje del terror de Irán amenaza la paz de todo el mundo y la mera existencia de mi país, Israel. Irán estaba desarrollando un programa masivo de armas balística, la intención es amenazar a Israel, EEUU y el resto del mundo. Desde Gaza enviaron terroristas de Hamás, el 7 de octubre cometieron actos inimaginables. En Siria, el dictador asesino Assad usó las fuerzas de Irán para seguir acorralándonos, los hutíes desde Yemen, Nasrala desde Líbano: hemos eliminado la máquina de matar de Hamás, y Hizbulá: ¿se acuerdan de los buscas? El mensaje les ha quedado claro”, concluyó Netanyahu.

Pese al abucheo, Benjamín Netanyahu pudo brindar su discurso. 

Abuchearon a Netanyahu en su discurso ante la Asamblea General de la ONU

