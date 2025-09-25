El candidato de Donald Trump para la FED también prometió apoyo total para Argentina El economista y candidato a la Reserva Federal, Kevin Hassett, aseguró que Estados Unidos será un aliado “incondicional” de la Argentina y elogió las medidas del Gobierno. Por







Kevin Hassett, asesor influyente de la Casa Blanca y uno de los principales nombres que Donald Trump baraja para la Reserva Federal, expresó un fuerte respaldo a la gestión de Javier Milei.

“El presidente Milei está en el camino correcto y Estados Unidos será un firme respaldo para Argentina. Tiene el 100% de nuestro apoyo”, afirmó en una entrevista con Fox Business.

Hassett, reconocido en el entorno económico republicano, también defendió la política arancelaria de Trump y analizó la situación inflacionaria en Estados Unidos, aunque sus referencias a la Argentina dominaron la atención.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente acercamiento entre Washington y Buenos Aires. La administración norteamericana viene articulando medidas de asistencia financiera para reforzar las reservas del Banco Central y apuntalar la estabilidad cambiaria antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En paralelo, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, elogió los avances del Gobierno argentino en materia fiscal y de liberalización económica, aunque advirtió que varias empresas estadounidenses condicionan sus inversiones al resultado electoral. “Después de los comicios, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de su principal deuda”, señaló.