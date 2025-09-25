La Selección argentina ya tiene rivales: se confirmaron los dos amistosos previos al Mundial 2026

26 de septiembre de 2025 Inicio
La Scaloneta, tras ganar las Eliminatorias Sudamericanas y clasificar a la cita mundialista, prepara su agenda de encuentros previo a la Copa del Mundo: tiene al menos cinco encuentros ratificados por AFA.

La Selección quiere defender el título que ganó en Qatar 2022.

La Selección quiere defender el título que ganó en Qatar 2022.

La Selección argentina ya tiene confirmado los dos últimos amistosos que disputará antes de iniciar la defensa del título en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a México y Honduras en Estados Unidos, en partidos programados para celebrarse aproximadamente a 15 días del inicio del certamen en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, reveló parte de la agenda de compromisos que tendrá el equipo de Lionel Scaloni. “Si bien falta la fecha de marzo, están confirmados los amistosos previos al Mundial de junio con México y Honduras. Faltan definir los estadios aún”, precisó en diálogo con Olé.

Selección argentina
La Selección calienta motores de cara al Mundial 2026, su gran objetivo.

La Selección calienta motores de cara al Mundial 2026, su gran objetivo.

Cabe destacar, que la Selección jugará el 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el 13 frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago, en dos amistosos confirmados. Luego, en la doble fecha FIFA de noviembre, programada para disputarse entre el 10 y el 18, los destinos de la Argentina serán Angola e India.

Por otra parte, el mandamás del fútbol argentino, mencionó que resta definirse lo que pasará con la Finalíssima adeudada ante España. Estamos a la espera de cuál es la decisión para marzo, de jugar o no la Finalíssima. Tenemos la posibilidad de jugarla y tenemos la obligación de lograr un título más", señaló.

Los partidos de la selección argentina antes del Mundial 2026

  • Argentina vs. Venezuela - Amistoso internacional - Viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
  • Argentina vs. Puerto Rico - Amistoso internacional - Lunes 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.
  • Argentina vs. Angola - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 10 y el 18 de noviembre) - Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.
  • Argentina vs. rival a confirmar - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 8 y el 18 de noviembre) - Estadio Icónico de Lusail, Qatar.
  • Argentina vs. España - Finalissima - Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 - Sede a confirmar.
  • Argentina vs. México - Amistoso internacional - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
  • Argentina vs. Honduras - Amistoso internacional - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
