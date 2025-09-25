25 de septiembre de 2025 Inicio
Scott Bessent volvió a destacar a Milei y reiteró su respaldo: "El Tesoro está decidido a apoyar sus reformas"

El secretario del Tesoro norteamericano elogió nuevamente al mandatario argentino y defendió otra vez al Gobierno: “Los mercados no están perdiendo la confianza en él”, expresó.

Scott Bessent y Javier Milei

Scott Bessent y Javier Milei, juntos en Estados Unidos.

Javier Milei junto a Scott Bessent. 
Swap con EEUU: Milei le agradeció a Trump y Scott Bessent por "la confianza en el pueblo argentino"

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario norteamericano expresó: “El presidente Milei está restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión argentina. Los mercados no están perdiendo la confianza en él: están mirando por el espejo retrovisor. El Tesoro de los EEUU está decidido a apoyar sus reformas”, señaló.

Bessent reforzó la relación con el líder libertario, que en las últimas horas tomó un nuevo giro tras entregarle, este miércoles, el premio “Ciudadano Global 2025”, durante la gala anual del Atlantic Council. En esa oportunidad había señalado que “gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”.

La noticia del salvataje de Estados Unidos se conoció tras varias jornadas de presión cambiaria en la economía argentina, donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió desprenderse de u$s1.110 millones en tres días y aparecieron dudas en los mercados sobre la capacidad de sostener el ajuste fiscal.

El aval del Tesoro de los Estados Unidos fue confirmado, cuando el gobierno de Donald Trump anunció que negocia con el Banco Central de la Argentina un swap de u$s20.000 millones. Esta línea busca reforzar las reservas del organismo y dar respaldo al manejo cambiario.

Javier Milei recibió un premio en Estados Unidos de manos de Scott Bessent: "Estamos en el camino correcto"

El presidente Javier Milei participó este miércoles de la gala de Atlantic Council, donde fue distinguido con el Global Citizen Award 2025 (Premio Ciudadano Global 2025) por su labor en las reformas económicas que promueve, galardón que recibió de manos del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

"Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano", señaló Milei en su discurso.

"Es un honor recibir este premio de parte de Scott Bessent, a quien considero un amigo de la Argentina. Quiero agradecer al presidente Donald Trump por darle un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un tiempo de incertidumbre", agregó el Presidente.

De la gala también participaron el presidente Francia, Emannuel Macron, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el fundador y CEO del fondo de inversión Blackrock, Laurence D. Fink, entre otras figuras de relevancia.

