11 de mayo de 2026 Inicio
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El Banco Central realizó la compra diaria de dólares más alta del mes y el saldo anual superó los u$s7.500

La máxima autoridad bancaria compró u$s136 millones en el mercado de cambios este lunes. Las reservas brutas subieron u$s87 millones y alcanzaron los u$s46.143 millones.

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Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) rompió su récord de compra diaria en lo que va de mayo al adquirir u$s136 millones tras haber comprado u$s105 millones en la última jornada. Este lunes las reservas internacionales brutas finalizaron en u$s46.143 millones, con una mejora de u$s87 millones en la jornada.

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En lo que va de 2026, las compras netas de la autoridad monetaria ya alcanzan los u$s7.617 millones, por lo que superaron la barrera de los u$s7.500 millones.

Sin embargo, la variación del nivel de reservas fue menor a la acumulación del Central en el Mercado Libre de Cambios (MLC) fundamentalmente por pagos a organismos por u$s30 millones, según publicó Ámbito.

BCRA 11 DE MAYO 2026

La mejora de las reservas, junto con el mayor volumen en el mercado y la caída del dólar oficial, permitió al BCRA cerrar la rueda con la compra más importante del mes.

A cuánto cerró el dólar este lunes 11 de mayo

El dólar mayorista retrocedió $6,5 este lunes en el mercado cambiario local y cerró a $1.391,5 para la venta. Esta caída ocurrió luego de dos subas consecutivas, impulsadas por un mayor dinamismo en la plaza cambiaria, el sostenimiento de las compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y una oferta fluctuante del sector privado.

Con esta cotización, la moneda se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias de $1.723,55 y registró una brecha del 23,9%. En el segmento de contado se transaccionaron más de u$s357,7 millones, mientras que los contratos de futuros operaron mixtos con proyecciones de $1.404 para fines de mayo y de $1.620 para el cierre de diciembre.

En el sector minorista, la divisa bajó $5 y se ubicó a $1.415 para la venta en la pizarra del Banco Nación. A su vez, el promedio ponderado de las entidades financieras relevadas por la autoridad monetaria alcanzó los $1.421,04. Bajo este escenario, el valor del dólar tarjeta se posicionó a $1.839,5.

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