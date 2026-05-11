Mundial 2026: Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la Selección argentina con varias sorpresas

A 30 día del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni presentó formalmente ante la FIFA la prelista de los 55 jugadores que pelearán por un lugar para disputar la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con varias sorpresas de ausencias y convocados.
Entre los nombres que figuran, aparecen algunos que hasta el momento no fueron citados en la Selección Mayor, ni que formaron parte de convocatorias anteriores, tales como Santiago Beltrán, de River, o incluso los futbolistas de Boca, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda. Además, aparece Zaid Romero, otra alternativa para complementar la zaga central.
Además de los juveniles del Millonario y el Xeneize, el nacido en Pujato también incluyó del ámbito local a los futbolistas de Racing, Facundo Cambeses, quien estuvo convocado en los últimos partidos, y Gabriel Rojas.
Por otro lado, también se destaca las presencias de los campeones del mundo, Guido Rodríguez y Germán Pezzella, no fueron convocados a lo largo del último año, pero pelearán para meterse dentro de la lista definitiva una vez más.
Otra de las sorpresas es la inclusión del delantero Mateo Pellegrino que fue sondeado por la Selección de España para ser convocado. Además, también se encuentran los juveniles que han estado convocado últimamente como Claudio Echeverry, Franco Mastantuono, Valentín Barco, Alejandro Garnacho o Nicolás Paz.
Lista de los 55 preselección para el Mundial 2026
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella
- Juan Musso - Atlético De Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace Fc
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltran - River Plate
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético De Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo Sv
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martinez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemounth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Sl Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella
- Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe Cf
- Facundo Medina - Olympique De Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon
- Gabriel Rojas - Racing Club
- Máximo Perrone - Calcio Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia Cf
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - Fc Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter De Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo
- Lionel Messi - Inter De Miami
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético De Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético De Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético De Madrid
- Matías Soulé - As Roma
- Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni - Sl Benfica
- Santiago Castro - Bologna Fc
- Lautaro Martínez - Internazionale De Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético De Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma Calcio
Mundial 2026: cuándo se deberá entregar la lista de los 26 definitivos
Ya con la prelista de convocados que podrían disputar el Mundial 2026, ahora Lionel Scaloni tendrá 19 días para pensar severamente cómo quedará el recorte de nombres para llegar a la definitiva con los 26 convocados.
La misma tendrá que ser entregada el sábado 30 de mayo, para que los futbolistas sean cedidos por sus clubes. Recién el 2 de junio se revelará la totalidad de los 1248 nombres de todas las Selecciones que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, una cifra récord que promete el mayor número de participantes en la historia.