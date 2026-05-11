11 de mayo de 2026 Inicio
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Mundial 2026: Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la Selección argentina con varias sorpresas

El técnico del seleccionado nacional presentó formalmente la nómina de jugadores a la FIFA. El corte final tendrá a los 26 que viajarán a defender el título. ¿Cuándo debe presentarlo?

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Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia en el Mundial 2026.

A 30 día del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni presentó formalmente ante la FIFA la prelista de los 55 jugadores que pelearán por un lugar para disputar la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con varias sorpresas de ausencias y convocados.

El estreno mundialista llegará el 16 de junio ante Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs, por la primera fecha del Grupo J.
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Entre los nombres que figuran, aparecen algunos que hasta el momento no fueron citados en la Selección Mayor, ni que formaron parte de convocatorias anteriores, tales como Santiago Beltrán, de River, o incluso los futbolistas de Boca, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda. Además, aparece Zaid Romero, otra alternativa para complementar la zaga central.

Además de los juveniles del Millonario y el Xeneize, el nacido en Pujato también incluyó del ámbito local a los futbolistas de Racing, Facundo Cambeses, quien estuvo convocado en los últimos partidos, y Gabriel Rojas.

Por otro lado, también se destaca las presencias de los campeones del mundo, Guido Rodríguez y Germán Pezzella, no fueron convocados a lo largo del último año, pero pelearán para meterse dentro de la lista definitiva una vez más.

Otra de las sorpresas es la inclusión del delantero Mateo Pellegrino que fue sondeado por la Selección de España para ser convocado. Además, también se encuentran los juveniles que han estado convocado últimamente como Claudio Echeverry, Franco Mastantuono, Valentín Barco, Alejandro Garnacho o Nicolás Paz.

Lista de los 55 preselección para el Mundial 2026

  1. Emiliano Martínez - Aston Villa
  2. Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella
  3. Juan Musso - Atlético De Madrid
  4. Walter Benítez - Crystal Palace Fc
  5. Facundo Cambeses - Racing Club
  6. Santiago Beltran - River Plate
  7. Agustín Giay - Palmeiras
  8. Gonzalo Montiel - River Plate
  9. Nahuel Molina - Atlético De Madrid
  10. Nicolás Capaldo - Hamburgo Sv
  11. Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
  12. Lucas Martinez Quarta - River Plate
  13. Marcos Senesi - Bournemounth
  14. Lisandro Martínez - Manchester United
  15. Nicolás Otamendi - Sl Benfica
  16. Germán Pezzella - River Plate
  17. Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella
  18. Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
  19. Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
  20. Zaid Romero - Getafe Cf
  21. Facundo Medina - Olympique De Marsella
  22. Marcos Acuña - River Plate
  23. Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon
  24. Gabriel Rojas - Racing Club
  25. Máximo Perrone - Calcio Como 1907
  26. Leandro Paredes - Boca Juniors
  27. Guido Rodríguez - Valencia Cf
  28. Aníbal Moreno - River Plate
  29. Milton Delgado - Boca Juniors
  30. Alan Varela - Fc Porto
  31. Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
  32. Rodrigo De Paul - Inter De Miami
  33. Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
  34. Enzo Fernández - Chelsea
  35. Alexis Mac Allister - Liverpool
  36. Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
  37. Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
  38. Emiliano Buendia - Aston Villa
  39. Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo
  40. Lionel Messi - Inter De Miami
  41. Nicolás Paz - Calcio Como 1907
  42. Franco Mastantuono - Real Madrid
  43. Thiago Almada - Atlético De Madrid
  44. Tomás Aranda - Boca Juniors
  45. Nicolás González - Atlético De Madrid
  46. Alejandro Garnacho - Chelsea
  47. Giuliano Simeone - Atlético De Madrid
  48. Matías Soulé - As Roma
  49. Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
  50. Gianluca Prestianni - Sl Benfica
  51. Santiago Castro - Bologna Fc
  52. Lautaro Martínez - Internazionale De Milán
  53. José Manuel López - Palmeiras
  54. Julián Álvarez - Atlético De Madrid
  55. Mateo Pellegrino - Parma Calcio

Mundial 2026: cuándo se deberá entregar la lista de los 26 definitivos

Ya con la prelista de convocados que podrían disputar el Mundial 2026, ahora Lionel Scaloni tendrá 19 días para pensar severamente cómo quedará el recorte de nombres para llegar a la definitiva con los 26 convocados.

La misma tendrá que ser entregada el sábado 30 de mayo, para que los futbolistas sean cedidos por sus clubes. Recién el 2 de junio se revelará la totalidad de los 1248 nombres de todas las Selecciones que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, una cifra récord que promete el mayor número de participantes en la historia.

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