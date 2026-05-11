Mundial 2026: Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la Selección argentina con varias sorpresas El técnico del seleccionado nacional presentó formalmente la nómina de jugadores a la FIFA. El corte final tendrá a los 26 que viajarán a defender el título. ¿Cuándo debe presentarlo? Por + Seguir en







Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia en el Mundial 2026.

A 30 día del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni presentó formalmente ante la FIFA la prelista de los 55 jugadores que pelearán por un lugar para disputar la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con varias sorpresas de ausencias y convocados.

Entre los nombres que figuran, aparecen algunos que hasta el momento no fueron citados en la Selección Mayor, ni que formaron parte de convocatorias anteriores, tales como Santiago Beltrán, de River, o incluso los futbolistas de Boca, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda. Además, aparece Zaid Romero, otra alternativa para complementar la zaga central.

Además de los juveniles del Millonario y el Xeneize, el nacido en Pujato también incluyó del ámbito local a los futbolistas de Racing, Facundo Cambeses, quien estuvo convocado en los últimos partidos, y Gabriel Rojas.

Por otro lado, también se destaca las presencias de los campeones del mundo, Guido Rodríguez y Germán Pezzella, no fueron convocados a lo largo del último año, pero pelearán para meterse dentro de la lista definitiva una vez más.

Otra de las sorpresas es la inclusión del delantero Mateo Pellegrino que fue sondeado por la Selección de España para ser convocado. Además, también se encuentran los juveniles que han estado convocado últimamente como Claudio Echeverry, Franco Mastantuono, Valentín Barco, Alejandro Garnacho o Nicolás Paz.