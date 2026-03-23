Benjamín Netanyahu prometió continuar los ataques contra Irán, pero apoyó las negociaciones de Donald Trump El primer Ministro israelí aseguró que mantendrán la ofensiva militar sobre Irán y Hezbolá mientras avanzan las negociaciones con el presidente norteamericano para proteger sus intereses estratégicos. Por + Seguir en







Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Este lunes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró en declaraciones que su gobierno mantendrá la ofensiva en Irán y el Líbano, y afirmó que junto a Donald Trump evalúan en conjunto la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo tras los recientes avances militares.

En un mensaje televisado, Netanyahu subrayó que las fuerzas israelíes continúan atacando tanto el programa nuclear y de misiles iraní como las posiciones de Hezbolá en la región y aseguró que está haciendo todo lo posible para proteger los intereses estratégicos de su país. Según el mandatario, con el presidente de Estados Unidos coincidieron en que existe una oportunidad para transformar los avances militares en una salida diplomática.

“Podemos aprovechar los logros significativos que hemos obtenido con las fuerzas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo que salvaguardará nuestros intereses vitales”, manifestó. A su vez, reveló que en los últimos días Israel llevó a cabo una serie de operaciones selectivas con el objetivo de proteger los intereses estratégicos bajo cualquier circunstancia: “Hace apenas unos días, eliminamos a dos científicos nucleares más y se esperan más acciones".

Al mismo tiempo, el gobierno israelí adelantó que las operaciones militares se intensificarán. El ministro de Defensa señaló el sábado que tanto Estados Unidos como Israel prevén incrementar de manera considerable los ataques contra Irán a lo largo de la semana.

Embed President Trump provides an update on negotiations with Iran.



"They want very much to make a deal. We'd like to make a deal, too." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/amrrYVfPet — The White House (@WhiteHouse) March 23, 2026 Negociaciones entre Irán y EEUU Según medios internacionales, Turquía, Egipto y Pakistán actúan como mediadores entre el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, para desescalar la guerra en Medio Oriente. Si bien las autoridades iraníes niegan que haya existido diálogo con Trump y la tregua de cinco días anunciada por el mandatario estadounidense, las gestiones diplomáticas de los tres mediadores se intensificaron en las últimas 48 horas.