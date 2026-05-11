La Secretaría de Transporte habilitó una instancia de participación ciudadana para discutir las nuevas tarifas del transporte público bajo jurisdicción nacional. El esquema contempla subas escalonadas desde mayo para colectivos y trenes del AMBA.

Nuevo aumentos de trenes y colectivos: el Gobierno analiza subas de hasta el 18%

El Gobierno puso en marcha el procedimiento para actualizar las tarifas de colectivos y trenes de jurisdicción nacional y habilitó formalmente una consulta pública para que usuarios y sectores vinculados al sistema puedan expresar opiniones sobre los nuevos cuadros tarifarios.

Los trenes de la Línea Mitre ya no están obligados a entrar a las terminales a 5 km/h

La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 26/2026 publicada en el Boletín Oficial , con la firma del secretario de Transporte, Mariano Plencovich. La instancia de participación estará disponible durante tres días hábiles a través del sitio web del organismo y forma parte del proceso previo a la aplicación de los incrementos previstos para las próximas semanas.

La propuesta oficial alcanza a los servicios urbanos y suburbanos de colectivos nacionales y también al sistema ferroviario metropolitano. El esquema prevé subas graduales y diferenciadas según el tipo de transporte.

En el caso de los colectivos nacionales, el Gobierno propuso tres aumentos consecutivos del 2%, que comenzarían a aplicarse desde el 18 de mayo. Con la primera actualización, el boleto mínimo para usuarios con tarjeta SUBE registrada pasaría de $700 a $714.

Para quienes cuenten con Tarifa Social , el valor inicial quedaría en $321,30, mientras que los pasajeros que utilicen una SUBE sin registrar deberán afrontar una tarifa de $1.428.

El cronograma oficial contempla nuevas subas para el 15 de junio y el 15 de julio, también del 2% cada una. Desde el Ejecutivo sostuvieron que, aun con estos incrementos, las tarifas nacionales seguirán ubicándose por debajo de las vigentes en otras jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según indicaron fuentes oficiales, el boleto de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires actualmente supera en un 5,6% a la tarifa nacional, mientras que en la provincia de Buenos Aires la diferencia alcanza el 35,7%.

Aumento en trenes

En paralelo, el Gobierno avanzará con un esquema de aumentos más pronunciado para los trenes metropolitanos, con el argumento de recomponer el atraso tarifario acumulado desde septiembre de 2024 y mejorar el financiamiento del sistema ferroviario.

La propuesta prevé cinco incrementos consecutivos: un 18% desde el 18 de mayo, 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Con la primera actualización, el boleto mínimo de las líneas metropolitanas del AMBA, entre ellas Sarmiento, Roca, Mitre y San Martín, pasará de $280 a $330 para usuarios con SUBE registrada.

En tanto, el pasaje con Tarifa Social tendrá un valor de $148,50. Para quienes no tengan la tarjeta registrada, la tarifa será el doble de la ordinaria, mientras que el boleto abonado en efectivo costará $1.100.