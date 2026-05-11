Un look que nadie esperaba ver: así fue la impresionante transformación de Sebastian Stan

El actor se mostró recientemente con un nuevo look para lo que será su próxima aparición en la pantalla grande.

La transformación no se limita a lo físico: también propone un perfil más introspectivo, distante de los papeles de acción que lo hicieron conocido.

Sebastian Stan , actor y productor estadounidense de origen rumano, ampliamente reconocido por interpretar a Bucky Barnes / el Soldado del Invierno en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Stan atraviesa un momento de gran reconocimiento crítico con proyectos que lo alejan de los superhéroes y lo posicionan en la temporada de premios

El actor se mostró recientemente con un nuevo look para lo que será su próxima aparición en la pantalla grande . En enero de 2026 , se confirmó que interpretará a Harvey Dent en la secuela dirigida por Matt Reeves . Asimismo, participará en Impunidad , un thriller de espionaje del director chileno Felipe Gálvez sobre la detención de Pinochet , compartiendo elenco con Ana de Armas . Sin embargo, su reciente cambio no se debe precisamente a estas producciones, sino más bien por el film llamado Fjord .

A continuación te contamos más detalles de la increíble transformación de Stan , quien se está preparando para concretar todos los proyectos que se vienen. Realmente es una figura famosa que se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel laboral y por eso está siendo tan reconocido.

Las primeras imágenes difundidas por la productora Snowglobe dejan ver a Sebastian Stan en un rol completamente diferente al que el público está acostumbrado. En Fjord , el actor encarna a un padre de familia de origen rumano, coincidiendo con su propia raíz, inmerso en un entorno atravesado por los paisajes montañosos de Noruega . La transformación no se limita a lo físico : también propone un perfil más introspectivo , distante de los papeles de acción que lo hicieron conocido.

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La película Fjord, un drama familiar dirigido por el cineasta rumano Cristian Mungiu (ganador de la Palma de Oro por 4 meses, 3 semanas, 2 días). En este filme, Stan interpreta a Mihai Gheorghiu, un inmigrante rumano que vive en Noruega junto a su esposa noruega, interpretada por Renate Reinsve.

La trama se centra en las dificultades que enfrenta esta pareja rumano-noruega cuando se ven envueltos en una compleja investigación policial y el escrutinio del sistema judicial local tras mudarse al remoto pueblo natal de ella. La historia está inspirada en hechos reales y explora temas de inmigración y prejuicios culturales.

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Para este papel, Sebastian Stan sorprendió con una transformación física radical, mostrándose completamente calvo y con una barba poblada en las primeras imágenes promocionales. La película tiene su estreno previsto para 2026 y ya ha generado expectativas para la temporada de premios tras ser adquirida por la distribuidora Neon.

No es la primera vez que Stan atraviesa un proceso de cambio tan marcado. En 2024, llamó la atención al meterse en la piel de Donald J. Trump en The Apprentice, para lo cual modificó su físico y adoptó una estética particular. Ese trabajo le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor en 2025.

A lo largo de su carrera, también asumió otros desafíos de caracterización, como su interpretación de Tommy Lee en Pam & Tommy, donde incorporó tatuajes y piercings, o su papel como Jeff Gillooly en I, Tonya. Cada uno de estos trabajos refleja una constante en su carrera: la búsqueda de personajes que demandan una entrega total, más allá de la actuación.