9 de mayo de 2026 Inicio
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Rusia violó el alto el fuego con Ucrania tras el anuncio de Donald Trump

En el marco del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, el ejército ruso lanzó un misil balístico a territorio ucraniano.

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Rusia violó el alto el fuego contra Ucrania.

Rusia violó el alto el fuego contra Ucrania.

Vladímir Putin y Donald Trump tuvieron una llamada de más de una hora en la que hablaron de los conflictos bélicos que atraviesan sus países.
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La ofensiva no fue un incidente aislado, sino un ataque coordinado. Según los reportes de la Fuerza Aérea de Ucrania, Moscú desplegó un misil balístico Iskander-M y 43 drones kamikazes.

Aunque los sistemas de defensa lograron interceptar 34 de estos dispositivos, el resto cumplió su objetivo destructivo, impactando en seis ubicaciones distintas y sembrando el caos en zonas residenciales.

El costo humano se concentró en la región fronteriza de Cherníhiv. Allí, en una pequeña aldea del distrito de Nóvgorod-Siverskyi, un dron ruso alcanzó una granja familiar.

En Sumy, la situación fue igual de desesperante. En la comunidad de Berezivska, una vivienda particular fue devorada por un incendio de grandes proporciones tras ser alcanzada por proyectiles.

Mientras el humo aún se elevaba sobre las casas ucranianas, en la Plaza Roja de Moscú se vivía una realidad paralela. Vladimir Putin presidió un desfile militar por el Día de la Victoria marcado por la austeridad y la tensión. Con un despliegue de armamento inusualmente reducido y sin las habituales exhibiciones aéreas, el líder ruso pronunció un discurso cargado de retórica bélica, asegurando que "el triunfo será nuestro".

dia de la victoria
Vladimir Putin encabezó el desfile del Día de la Victoria.

Vladimir Putin encabezó el desfile del Día de la Victoria.

Sin embargo, la realidad de la guerra se filtró incluso en la capital rusa, donde las celebraciones se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad y cortes en las comunicaciones.

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