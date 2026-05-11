"Destruir la posibilidad de la educación y de la ciencia es destruir la libertad", advirtió el rector de la UBA

Ricardo Gelpi vaticina una movilización multitudinaria ante la falta de presupuesto universitario y el inclumplimiento de la ley por parte del Gobierno.

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi , vaticinó este lunes una asistencia masiva a la próxima marcha federal universitaria frente a la crisis presupuestaria que atraviesan las casas de estudio y advirtió que "destruir la posibilidad de la educación y de la ciencia es destruir la libertad" .

La máxima autoridad académica fundamentó la movilización en la escasez de recursos y el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Gobierno.

Gelpi manifestó su optimismo respecto a la respuesta de la sociedad civil ante el conflicto educativo actual. "Estamos confiados en que vaya mucha gente. Las otras tres marchas fueron multitudinarias y esperamos que acá sea lo mismo, porque pasa el tiempo y el reclamo sigue siendo el mismo, aunque agudizado, porque cada vez estamos más limitados con el dinero. No se cumple con la ley ", señaló el titular de la institución.

El rector expresó además una profunda preocupación por el impacto social y económico derivado del desfinanciamiento. Gelpi aseguró de forma categórica que "con esto se está hipotecando el futuro del país" y alertó sobre las consecuencias de la crisis en la formación de cuadros técnicos.

Para el titular de la UBA, la pérdida de recursos humanos calificados representa un escenario crítico. "Se nos va la gente joven, que son el futuro. y se van los mejores, que son los que pueden conseguir trabajo afuera. La verdad que la situación es muy dramática", sentenció el funcionario.

Finalmente, Gelpi cuestionó la retórica oficial sobre la autonomía individual y el concepto de libertad. "El Gobierno habla de libertad, pero hay una cosa que debe quedar clara: destruir la posibilidad de la educación y de la ciencia es destruir la libertad. Porque la libertad se da cuando hay un pueblo que razona, que tiene criterio, que piensa", sostuvo.

"A veces los gobiernos buscan tener un pueblo que no esté educado para que lo puedan tener más atado. La libertad verdadera viene en un país con educación superior, con ciencia y con servicio social", concluyó Gelpi.

A qué hora y dónde es la Marcha Federal Universitaria el 12 de mayo

La movilización central será en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el acto principal está convocado para las 17 horas en Plaza de Mayo, aunque distintas columnas comenzarán a concentrarse desde horas antes en diferentes puntos del centro porteño.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó que partirá a las 14 horas desde Plaza Houssay, ubicada en Córdoba y Junín, rumbo a Plaza de Mayo. En paralelo, la CGT se concentrará desde las 15 horas en Diagonal Sur y Bolívar, mientras que las dos CTA lo harán desde Diagonal Norte y San Martín. También habrá participación de agrupaciones estudiantiles, sindicatos universitarios y espacios políticos vinculados al reclamo educativo.

MARCHA UNIVERSITARIA INLP

En el interior del país también habrá movilizaciones simultáneas. En Córdoba, universidades y gremios docentes preparan una importante convocatoria con actividades y marchas en el centro de la capital provincial. En Santa Fe y Rosario se esperan concentraciones impulsadas por la comunidad universitaria local, mientras que en Mendoza habrá una movilización en defensa de la educación pública y del sistema científico.

Dónde serán los cortes de tránsito por la Marcha Federal Universitaria el 12 de mayo

Las mayores restricciones se concentrarán en el eje que une el Congreso Nacional con la Plaza de Mayo. Las avenidas Callao, Entre Ríos, Rivadavia y la Avenida de Mayo son las arterias donde se espera el mayor flujo de manifestantes, con cortes totales previstos durante las horas pico. También se anticipan interrupciones en intersecciones clave como Callao y Bartolomé Mitre, y en el área de Plaza Houssay, frente a la Facultad de Medicina.

El transporte público también sufrirá alteraciones. La Línea A del subte podría ver afectadas las estaciones Congreso y Sáenz Peña según cómo evolucione la jornada, mientras que numerosas líneas de colectivos que circulan habitualmente por Rivadavia y Callao deberán modificar sus recorridos al no poder usar sus carriles exclusivos. Para quienes lleguen desde el conurbano, las demoras en la entrada y salida del centro serán inevitables durante las horas de mayor concentración.

Tránsito buenos Aires (2)

Como opciones alternativas se mencionan la Avenida 9 de Julio y el Paseo Colón, aunque ambas podrían registrar mayor carga vehicular de lo habitual como consecuencia del desvío de tránsito. Además de los focos principales, se esperan columnas movilizándose desde las sedes de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de las Artes, sumando puntos de conflicto adicionales en el recorrido hacia el acto central.

Quiénes participarán de la Marcha Federal Universitaria

La convocatoria es encabezada por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con el respaldo unánime de los rectores de las universidades nacionales. Estudiantes, docentes, nodocentes y representantes del sistema científico nacional marcharán bajo la consigna de defender la educación pública, con columnas confirmadas de instituciones como la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de las Artes, entre otras.

En el plano gremial, se sumarán organizaciones de peso como la CGT, las dos CTA y federaciones docentes como CONADU, FEDUN y FAGDUT, que concentrarán en sectores como Diagonal Sur y Bolívar antes de unirse a la movilización general. Desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA fueron contundentes al fijar la postura: "No marchamos solo por un presupuesto, marchamos por los sueños de miles de estudiantes, por la trayectoria de nuestros maestros y maestras y por la ciencia que nos hace soberanos".

La Universidad Nacional de Quilmes también fue directa respecto del reclamo central: "La Ley de Financiamiento Universitario existe, pero el Gobierno nacional no la cumple", y por eso convocó a participar desde temprano. A la comunidad educativa se suman movimientos sociales, jubilados y figuras del mundo cultural, que expresaron su apoyo a través de videos y comunicados, aumentando el carácter amplio y diverso de la jornada.