Se termina el congelamiento de combustibles: YPF define nuevos aumentos y estiman un atraso de más del 15% La petrolera estatal realizará este lunes una reunión clave para resolver qué hará con los precios desde el 15 de mayo, cuando vence la medida dispuesta en abril tras la escalada internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente. Por + Seguir en







Se termina el congelamiento de combustibles y YPF define nuevos aumentos: estiman un atraso de más del 15%

El congelamiento de los precios de los combustibles dispuesto por YPF el pasado 1° de abril tiene fecha de vencimiento y esta semana podría llegar un nuevo ajuste que volverá a golpear el bolsillo de los trabajadores y el costo del transporte.

La medida había sido implementada en medio de la fuerte volatilidad internacional provocada por la guerra en Medio Oriente, que impulsó una disparada en el precio del petróleo. En ese contexto, la petrolera estatal decidió sostener sin cambios los valores de la nafta y el gasoil hasta el 15 de mayo para evitar un traslado inmediato a surtidores.

Ese plazo terminará esta semana y este lunes la conducción de la compañía mantendrá una reunión interna para definir el futuro de los precios. En el sector descuentan que habrá incrementos para reducir el atraso acumulado en los últimos meses.

La señal más clara surgió del balance presentado por YPF este viernes ante inversores. Allí, la empresa estimó que durante abril el precio doméstico promedio de los combustibles, sin impuestos, fue de 90,5 centavos de dólar por litro, mientras que la paridad de importación se ubicó en u$s1,07 por litro.

De acuerdo con esos números, tanto la nafta como el gasoil tendrían un atraso cercano al 15,5%, una evaluación que comparten otras compañías del sector petrolero.

La posibilidad de nuevos aumentos mantiene en alerta a las cámaras de transporte, que siguen de cerca la discusión tarifaria en medio de la crisis que atraviesa la actividad. Las empresas advierten que el incremento sostenido de los combustibles, sumado a la deuda que mantiene el Estado nacional, ya provocó complicaciones en la prestación de servicios y una reducción de unidades en circulación. El eventual ajuste en surtidores podría profundizar las dificultades del sector y trasladarse también a otros precios de la economía, en un escenario marcado por la caída del consumo y el deterioro del poder adquisitivo.