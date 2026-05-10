La dura advertencia de Donald Trump a Irán: "Jugaron con nosotros durante 47 años, pero ya no se reirán más" El presidente de Estados Unidos volvió a lanzar una amenaza a Teherán, en el marco del conflicto en Medio Oriente. Además, cuestionó las políticas de Barack Obama y Joe Biden. Por + Seguir en







Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar una advertencia a Irán en medio de las negociaciones de paz con ese país en el marco de la guerra en Medio Oriente y cargó contra los exmandatarios Barack Obama y Joe Biden, debido a sus posturas sobre el régimen de la nación persa.

En Truth Social, Trump cargó contra Irán por su posición sobre Estados Unidos y cuestionó a Obama, quien permaneció en la Casa Blanca entre 2009 y 2017: "Irán ha estado jugando con Estados Unidos y el resto del mundo durante 47 años (¡RETRASOS, RETRASOS, RETRASOS!), finalmente dio en el clavo cuando Barack Hussein Obama se convirtió en presidente. No solo fue bueno con ellos, sino que fue genial, poniéndose de su lado, dejando de lado a Israel y a todos los demás aliados, y dándole a Irán una nueva y poderosa oportunidad".

"Cientos de miles de millones de dólares, y 1.700 millones en efectivo, llegaron a Teherán en bandeja de plata. Todos los bancos de Washington D.C., Virginia y Maryland fueron vaciados; era tanto dinero que, cuando llegó, los matones iraníes no tenían ni idea de qué hacer con él. Nunca habían visto tanto dinero, ni lo volverán a ver. Fue sacado del avión en maletas y maletines, y los iraníes no podían creer su suerte", enfatizó en esta línea.

Donald Trump 1-5-26 Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Graeme Sloan / POOL (EFE)

En tanto, criticó las políticas de su antecesor y se diferenció: "Finalmente encontraron al mayor ingenuo de todos, en la forma de un presidente estadounidense débil y estúpido. Fue un desastre como nuestro "líder", ¡pero no tan malo como el somnoliento Joe Biden! Durante 47 años, los iraníes nos han estado 'dando largas', manteniéndonos en vilo, matando a nuestra gente con sus bombas en las carreteras, reprimiendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, mientras se reían de nuestro país, ahora grande de nuevo. ¡Ya no se reirán más!"