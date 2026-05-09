9 de mayo de 2026 Inicio
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Donald Trump espera la propuesta de paz de Irán, aunque advirtió que no descarta "un camino diferente"

El presidente estadounidense habló desde la Casa Blanca y afirmó que esperaba una proposición más reciente. Igualmente le reveló que Pakistan pidió al país norteamericano que siga insistiendo con su vía negociadora.

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Donald Trump sigue en el tira y afloje con Irán.

Donald Trump sigue en el tira y afloje con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que todavía espera una respuesta de Irán a la última propuesta presentada por Washington para intentar alcanzar un acuerdo que permita frenar la escalada bélica que parece no tener fin en Medio Oriente.

Trump aseguró que continúan las conversaciones para poner fin a la guerra.
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“Supuestamente recibiré una carta esta noche, así que veremos qué pasa”, señaló el mandatario ante la prensa desde la Casa Blanca.

Durante su intercambio con los periodistas, Trump también fue consultado sobre la posibilidad de que Teherán esté demorando de manera deliberada las negociaciones. “Pronto lo sabremos”, respondió, dejando abierta la incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones.

En ese contexto, el republicano advirtió que, si finalmente no prospera un entendimiento diplomático, su administración podría avanzar por “un camino diferente”. Entre las alternativas mencionó el llamado “Proyecto Libertad Plus”, una ampliación de iniciativas previas que incluiría nuevas medidas y estrategias para aumentar la presión sobre el régimen iraní.

Trump también reveló que Pakistán, que actúa como mediador entre ambas partes, pidió formalmente a Estados Unidos que no abandone la vía del diálogo y continúe apostando por una solución al conflicto.

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Trump habló desde Washington.

Trump habló desde Washington.

Mientras tanto, desde Teherán mantienen cautela sobre la propuesta enviada por Washington. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, confirmó su recepción: “La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se expresó desde Roma y sostuvo que esperaba una respuesta iraní a lo largo de la jornada. Además, manifestó su deseo de que el intercambio sirva para abrir una etapa más sólida de conversaciones. “Esperamos que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”, afirmó.

Tras las tensiones con Trump, el papa León XIV recibió a Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió en el Vaticano con el papa León XIV y mantuvieron una "conversación amistosa” sobre la guerra en Medio Oriente. El funcionario buscó recomponer la relación con la Iglesia Católica tras las polémicas declaraciones de Donald Trump, que habían generado tensiones con la Santa Sede.

Desde Washington y mediante un comunicado oficial destacaron que la reunión se dio entre cordialidad y cooperación: "Se hizo hincapié en la solidez de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su compromiso común a favor de la paz y de la dignidad humana”.

Marco Rubio arribó al Palacio Apostólico, en la Santa Sede, pocas semanas después de las severas críticas de Donald Trump al líder espiritual de los 1.400 millones de católicos por su postura contraria a la guerra. En la reunión que duró 45 minutos, también estuvo presente otra de las máximas autoridades del Vaticano, Pietro Parolín, secretario de Estado.

Según trascendió, en el encuentro se revisaron "las iniciativas para establecer una paz duradera en Oriente Medio” y "los esfuerzos humanitarios en curso” en el continente americano. En ese sentido, Rubio, católico de ascendencia cubana, ha liderado las gestiones destinadas a intensificar la presión sobre el gobierno comunista de la isla y el Vaticano ha tenido un rol destacado en la diplomacia vinculada a Cuba, sometida a una presión creciente por parte de Washington desde el retorno de Trump al poder.

El Papa León y Marco Rubio

De acuerdo con el Departamento de Estado, el encuentro entre ambos líderes diplomáticos reflejó “la firme y duradera cooperación entre Estados Unidos y la Santa Sede en defensa de la libertad religiosa”.

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