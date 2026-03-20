Guerra en Medio Oriente: Irán amenazó con atacar los principales destinos turísticos del mundo

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, afirmó que "el enemigo ha sido derrotado". Al mismo tiempo, el principal vocero del régimen advirtió que los centros turísticos "no serán seguros" para funcionarios estadounidenses e israelíes.

En plena escalada de la guerra en Medio Oriente, la República Islámica de Irán amenazó con atacar a los ciudadanos de sus enemigos, principalmente Estados Unidos e Israel , en los principales destinos turísticos del mundo. Así lo aseguró un alto mando militar del régimen mediante un mensaje oficial difundido este viernes.

El general Abolfazl Shekarchi, principal vocero militar de Irán, advirtió que "parques, áreas recreativas y destinos turísticos" de todo el mundo no serán seguros para los enemigos de Teherán.

Además, las Fuerzas Armadas de la República Islámica amenazaron con perseguir a funcionarios y comandantes estadounidenses e israelíes cuando estén de vacaciones o visitando centros de ocio. "A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes", sentenció el vocero militar iraní.

Por otra parte, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, difundió un mensaje desafiante por redes sociales en el que sostuvo que "el enemigo ha sido derrotado", en referencia a Estados Unidos e Israel. El pronunciamiento del heredero del régimen islámico, tras la muerte de su padre Alí Khamenei al inicio de la guerra , se realizó con motivo del Año Nuevo persa.

"En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado", dijo el ayatollah, en una declaración escrita leída en la televisión iraní.

Donald Trump volvió a cuestionar a la OTAN: "¡Sin Estados Unidos, es un tigre de papel!"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por la falta de apoyo en el conflicto de Medio Oriente y la reapertura del Estrecho de Ormuz, que disparó el precio del petróleo a valores históricos. "Sin Estados Unidos, es un tigre de papel", sentenció en redes sociales.

Donald Trump Benjamín Netanyahu Donald Trump y Benjamín Netanyahu

Entre sus cuestionamientos al bloque regional, le reprochó "no unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares". "Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz", agregó Trump.

"Es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!", concluyó el presidente de los Estados Unidos, que días atrás ya había manifestado cuestionamientos a la OTAN.