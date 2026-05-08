Donald Trump anunció una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania: "El principio del fin"

El presidente de Estados Unidos informó que él mismo presentó el pedido de alto el fuego ante los gobiernos de Vladimir Putin y Volodimir Zelensky. El acuerdo incluye la suspensión de todas las hostilidades y un intercambio de prisioneros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una tregua de tres días en el conflicto entre Rusia y Ucrania mientras "continúan las conversaciones" para llegar a un acuerdo de paz, y expresó su deseo de que esta medida "sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada".

"Me complace anunciar un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. En Rusia se celebra el Día de la Victoria, al igual que en Ucrania, que también desempeñó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial", explicó el mandatario republicano este viernes en su cuenta de Truth Social.

Según detalló, la tregua "incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país". "Esta solicitud la hice directamente yo, y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volodimir Zelensky", remarcó Trump, quien se atribuyó el éxito de las gestiones.

"Espero que sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada. Continúan las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo", concluyó. El republicano no precisó cuándo ni cómo se dieron las conversaciones con Moscú y Kiev.

"Hoy, en el marco del proceso de negociación mediado por el lado estadounidense, recibimos el acuerdo de Rusia para llevar a cabo un intercambio de prisioneros en el formato de 1.000 por 1.000", confirmó Zelensky en X. "También debe establecerse un régimen de alto el fuego el 9, 10 y 11 de mayo", agregó el mandatario ucraniano, en línea con el anuncio de Trump.

"Ucrania está trabajando de manera constante para traer a su gente de vuelta del cautiverio ruso. He instruido a nuestro equipo para que prepare de inmediato todo lo necesario para el intercambio. Agradezco al presidente de los Estados Unidos y a su equipo su implicación diplomática productiva. Esperamos que los Estados Unidos aseguren que el lado ruso cumpla con estos acuerdos", deslizó.

El acto central por el Día de la Victoria se realizará este sábado en la Plaza Roja de Moscú y estará encabezado por Putin, lo que había llevado al Kremlin a extremar las medidas de seguridad ante la posibilidad de un ataque ucraniano. Incluso, el Ministerio de Exteriores ruso amenazó con realizar un bombardeo masivo sobre Kiev como represalia.

Trump, sobre las negociaciones de paz con Irán: "Desean el acuerdo más que yo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, a pesar de los bombardeos en el estrecho de Ormuz, las negociaciones de paz con Irán continúan en pie. La tensión volvió a escalar luego de que se informara que fuerzas iraníes lanzaron "múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones" contra tres destructores norteamericanos desplegados en la zona estratégica del estrecho.

De acuerdo con lo que informó la Casa Blanca, ninguno de los buques sufrió daños porque las amenazas fueron interceptadas antes de impactar. Como respuesta, el ejército estadounidense atacó instalaciones militares iraníes que, de acuerdo con el Pentágono, habían sido utilizadas para coordinar la ofensiva.

Trump minimizó la gravedad del episodio y descartó que pudiera terminar con el cese de hostilidades que se mantiene desde hace casi un mes. El mandatario insistió además en que mantiene abiertas las conversaciones diplomáticas con Teherán. "Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo", afirmó.