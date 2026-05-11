11 de mayo de 2026 Inicio
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En la previa de la Marcha Federal Universitaria, la UBA dará clases públicas en varias de sus facultades

La Universidad de Buenos Aires organizó para este lunes una serie de exposiciones en Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Veterinaria, con el objetivo de "visibilizar la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario".

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En la previa de la Marcha Federal Universitaria, la UBA dará clases públicas en varias de sus facultades
Joel Coroleu | C5N
La UBA realizará una nueva protesta en la previa de la Marcha Federal Universitaria.

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Según expresaron desde la casa de altos estudios, el Gobierno nacional debería aplicar la norma de manera inmediata y que, según las declaraciones impartidas desde el Poder Ejecutivo, no obedecen porque en el proyecto sancionado "no se determinó de dónde sacarán los fondos" para otorgar dicho financiamiento.

En octubre de 2025, a través del Decreto 759/25, el Gobierno promulgó la Ley N° 27.775, cuya ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, debido a que su aplicación "comprometería el equilibrio de las cuentas públicas".

Clases públicas en la UBA: horarios y dónde serán

La jornada previa a la Marcha Universitaria comenzará a las 9, finalizará a las 19 y se realizará en las sedes de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Veterinaria, con temas pertenecientes a los programas de cada una de las facultades.

En Económicas (Av. Córdoba 2122, CABA) habrá clases de Sistemas Contables y Matemática Aplicada 1 de 9 a 11, mientras que por la tarde, de 17 a 19, se dictará Actuarial 1 y Gestión y Costos para Contadores.

En Derecho (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263, CABA), a partir de las 10, el decano Leandro Vergara dará una clase pública en las escalinatas.

En Medicina (Paraguay 2155, CABA), desde las 11:30 en las escalinatas de la facultad hará lo propio el decano Luis Ignacio Brusco, junto a su par de Odontología, Pablo Rodríguez y el de Farmacia y Bioquímica, Pablo Evelson.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Veterinarias (Av. Chorroarín 280, CABA) presentará una clase su decano Alejo Pérez Carrera, a partir de las 13, sobre Topografia de la región del antebrazo, que será dictada por el profesor y veterinario Carlos Blanco.

Marcha Federal Universitaria el martes 12 de mayo

La semana pasada, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes, no docentes y estudiantes convocaron a marchar en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, este martes 12, y denunciar que "han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6%" y que esa situación "afecta seriamente el desarrollo" de las actividades académicas y científicas.

"Decidieron no escucharnos, nadie debería estar por encima de la Ley, vos ya decidiste, el pueblo argentino ya decidió. Por eso tenemos que ser más que nunca los que marchamos para que se cumpla con lo que ya conseguimos. Esto ya no es una lucha es un hecho", expresaron desde la UBA. "No es tu ley. No es mi ley. Es nuestra ley. Es la ley de todos. Para que se cumpla la ley de financiamiento universitario", cierra el video.

Durante los primeros meses del cuatrimestre se realizaron distintas medidas de protesta debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno. Desde clases públicas y medidas de fuerza gremiales hasta el "paro a la japonesa" de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

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El Gobierno niega el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista este domingo, en la que aseguró que "con las universidades está todo al día". "Ellos dicen que no. Que le falta pagar a los hospitales universitarios. Tanto los hospitales como las universidades están al día, de acuerdo a la ley vigente y la ley de presupuesto", sostuvo.

En ese mismo sentido, la semana pasada Manuel Adorni dijo que el Gobierno cumple con la ejecución del presupuesto universitario y calificó de "falsa" la denuncia por los hospitales, y el Ministerio de Capital Humano retrucó que el Ejecutivo "transfirió mensualmente a esa casa de estudios la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por el Presupuesto".

A su vez, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al recurso extraordinario presentado por el Gobierno y suspendió la cautelar que dictaba la aplicación de la Ley N°27.775 de Financiamiento Universitario hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia "de manera definitiva".

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