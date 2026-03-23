23 de marzo de 2026 Inicio
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Tras la caída del precio del petróleo, treparon los ADRs y bonos argentinos en Wall Street y el riesgo país regresó a los 600 puntos

Los activos locales registraron alzas de hasta el 7%, con un desempeño destacado de las entidades bancarias y empresas industriales, luego de que Donald Trump calificara de "muy positivas" las conversaciones con Irán. El indicador de riesgo del JP Morgan se ubicó en 608 puntos básicos.

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Las acciones de Supervielle

Las acciones de Supervielle, Loma Negra y BBVA encabezaron las subas en Nueva York.

Luego de la caída del precio del petróleo, las acciones argentinas en Wall Street subieron y el riesgo país volvió a la zona de los 600 puntos. Los activos locales registraron alzas de hasta el 7%, con un desempeño destacado de las entidades bancarias y empresas industriales. Por su parte, el indicador de riesgo de la Argentina se ubicó en 608 puntos básicos, tras una reducción de 25 unidades.

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Este repunte ocurrió en paralelo al desplome del crudo Brent, que perdió u$s12 en una sola jornada y finalizó en u$s96 por barril. El cambio de tendencia en el mercado energético dio paso a una recuperación general de los mercados financieros internacionales. Las acciones del banco Supervielle, Loma Negra y BBVA encabezaron las subas dentro del panel de empresas argentinas en Nueva York.

La reacción positiva de los inversores sucedió tras un anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el estado de las negociaciones en Medio Oriente. El mandatario calificó de “muy positivas” las conversaciones con Irán y resolvió postergar las ofensivas militares contra la infraestructura energética de ese país. Este mensaje llevó tranquilidad a las bolsas europeas y norteamericanas.

Hasta el anuncio oficial, el mercado operaba con temor por un posible cierre del estrecho de Ormuz y una escalada en los precios de los suministros. El petróleo y el gas habían alcanzado valores máximos de los últimos cuatro años debido a las amenazas de ataques a centrales eléctricas. Sin embargo, la vía diplomática desactivó la fase de mayor peligro para el comercio global de hidrocarburos.

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El cambio de postura de la Casa Blanca modificó el rumbo de los futuros bursátiles, que pasaron de caídas severas a subas superiores al 2%. El precio del gas en Europa también reaccionó con una baja inmediata del 4%. Este escenario permitió que los principales índices de Wall Street, como el Dow Jones, lograran una mejora de un punto porcentual al cierre de la jornada.

Pese a la volatilidad extrema, el mercado optó por el optimismo frente a la posibilidad de una resolución del conflicto. La decisión de Trump evitó que el crudo testeara los máximos históricos de 2022 y devolvió la competitividad a los bonos de mercados emergentes. De esta manera, los activos argentinos aprovecharon el flujo de capitales hacia activos de mayor riesgo en un contexto de menor tensión bélica.

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