La fuerte respuesta de la esposa de Leandro Paredes por las críticas tras la eliminación de Boca: "Dejalos que hablen"

Camila Galante le dedicó un mensaje al capitán del Xeneize luego de la derrota con Huracán en el Torneo Apertura 2026, debido a los cuestionamientos que recibió. "Todavía tenés sueños muy grandes por cumplir", expresó.

La esposa de Leandro Paredes, Camila Galante , respaldó al mediocampista de Boca luego de la eliminación del Xeneize contra Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 , debido a las cuestionamientos que recibió después del partido por su rendimiento.

En la red social Instagram, Galante publicó una foto de Paredes con la camiseta de Boca y expuso su apoyo tras el encuentro, que se jugó en la Bombonera: "Solo recordarte que acá estamos como siempre, en las buenas y en las no tan buenas mucho más, y que confiamos en vos como siempre, porque todavía tenés sueños muy grandes por cumplir. Y así se lo enseñás a tus hijos, a seguir con la cabeza en alto, que si algo sale mal, siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa".

"Los que te conocemos, tus compañeros en el club, tu familia y los verdaderos hinchas, están agradecidos porque decidiste volver. Al decorado, a los que no entienden nada de fútbol, dejalos que hablen. Vos seguí así, intentando cumplir tus sueños, y haciendo brillar todo lo que tocas. Te amo", agregó en esta línea.

El posteo de la esposa del futbolista se produjo después del partido en el que el Xeneize cayó 3-2 con Huracán en el alargue del partido y Paredes jugó los 120 minutos . Durante el encuentro, el mediocampista recibió una tarjeta amarilla a los 84 minutos y tuvo rispideces con rivales e incluso con su compañero Milton Giménez , a quien insultó en pleno campo de juego.

Las críticas contra Paredes no son solo por su desempeño en el último partido, sino que desde que volvió al club ya acumula tres eliminaciones importantes. Además del Torneo Apertura 2026, la caída ante Racing en la semifinal del Clausura 2025 y la derrota frente a Atlético Tucumán en la Copa Argentina.

Alerta en Boca: se conoció la gravedad de lesión de Bareiro

El delantero Adam Bareiro preocupó a Boca por su salida por lesión en lo que terminó siendo la derrota frente a Huracán en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura. Ahora se conoció la gravedad de la misma, que lo convertirá en una baja sensible para Claudio Úbeda.

El futbolista sufrió un desgarro importante entre la zona abdominal y el aductor, según informó el periodista Diego Monroig en ESPN, lo que le demandará una recuperación de al menos 21 días. De esta manera, el paraguayo quedará descartado para el duelo del próximo martes 19 de mayo ante Cruzeiro y está en la duda si llega para el cierre de la fase de grupos frente a Universidad Católica, ambos encuentro que se disputará en La Bombonera.

El paraguayo pidió el cambio apenas a los 24 minutos de la primera etapa luego de haber sentido una fuerte molestia durante un prometedor ataque del Xeneize: Santiago Ascacibar envió un centro dentro del área del Globo y el delantero intentó hacer una chilena, pero no llegó a conectar la pelota y cayó con fuertes muecas de dolor.

Si bien fue atendido por los médicos en tres ocasiones, tuvo un breve intentó de volver a ingresar para seguir jugando en dos oportunidades, pero no pudo con apenas unos pasos volvió a caer en el césped tomándose el rostro y con fuertes gritos. En su lugar finalmente ingresó Milton Giménez.