Donald Trump anunció que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Truth Social, el presidente norteamericano aseguró que "este petróleo se venderá a precio de mercado y controlaré ese dinero para garantizar que se use en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

Donald Trump aseguró que se hará cargo del dinero que generen las ventas del petróleo de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y que se venderá a precio de mercado, en clara alusión a los valores diferenciales a los que accedían Rusia y China, aliados al régimen chavista. Además, el mandatario sostuvo que él mismo se hará cargo del dinero de las ventas del crudo del país sudamericano.

La Iglesia Católica se solidarizó con los obispos venezolanos: "Estamos a su lado en estos tiempos complejos"

"Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado", sostuvo el presidente norteamericano, mediante una publicación en la cuenta oficial de su red social Truth Social.

Luego, Trump agregó que "yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

"He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright , que ejecute este plan de inmediato. Se transporará en buques de almacenamiento directamente a los buques de descarga en Estados Unidos", adelantó Trump.

Antes de que Trump anunciara que las autoridades venezolanas aprobaron la exportación de petróleo a Estados Unidos, la compañía norteamericana Chevron ya había enviado a unos once buques para recoger millones de barriles de crudo que el régimen chavista tenía almacenados y que no podía sacar del país debido al bloqueo ordenado por Washington.

petroleras petróleo Venezuela

Según la agencia internacional Reuters, Estados Unidos y Venezuela llegaron a un acuerdo para desviar suministros desde China, que ha sido el principal comprador de Venezuela en la última década, y ayudar a la estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) a evitar recortes de producción más profundos.

El suministro aumentaría el volumen de petróleo venezolano exportado a EEUU, un flujo que actualmente está controlado en su totalidad por Chevron, principal socio de empresa conjunta de PDVSA, bajo una autorización estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sec_Noem/status/2002481990755627050&partner=&hide_thread=false In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

Por lo pronto, al menos once buques fletados por la empresa se dirigen este mes a Venezuela, consolidando a la petrolera estadounidense como el único exportador autorizado del crudo del país sudamericano tras la caída de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Según datos de Bloomberg, los barcos tienen previsto arribar a los puertos de José y Bajo Grande, ambos en el noroeste del país, incrementando la actividad respecto a diciembre, cuando nueve buques realizaron operaciones similares. Luego, se llevarán el crudo para que sea refinado en Estados Unidos.

Marco Rubio habló con Pablo Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina a la operación de EEUU en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, dialogó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco del operativo militar desplegado por el país norteamericano en Venezuela el sábado para detener al ahora expresidente Nicolás Maduro.

En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió a la comunicación que mantuvieron ambos funcionarios. "Hoy, el Secretario de Estado Marco Rubio habló con el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, para discutir la operación policial dirigida en Venezuela el 3 de enero", expresaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2008240553062703527&partner=&hide_thread=false Discurso de nuestro Embajador ante las Naciones Unidas @frantrope en la reunión del Consejo de Seguridad de el día de la fecha.



“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las… https://t.co/WezlVCNMyb pic.twitter.com/30U7qOVeFI — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 5, 2026

En tal sentido, marcaron que Rubio expuso su gratitud hacia el canciller argentino debido a la postura de de Argentina: "El Secretario Rubio agradeció al Ministro de Relaciones Exteriores Quirno por la continua cooperación de Argentina para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región".

En tanto, la Cancillería respaldó el operativo a través de un comunicado en el que marcó que "la Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos".