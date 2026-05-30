Estados Unidos amenazó con reanudar la guerra contra Irán en caso de no llegar a un acuerdo de paz

El titular del Pentágono y secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró: "Nuestras reservas son más que adecuadas para ello".

Estados Unidos volvió a elevar la presión sobre Irán en medio de las delicadas negociaciones que buscan consolidar un acuerdo de paz y extender el alto el fuego en Medio Oriente. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, amenazó con reanudar la guerra con Irán si fracasan las conversaciones diplomáticas.

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La declaración fue realizada durante el foro de seguridad Diálogo de Shangri-La, celebrado en Singapur, donde el jefe del Pentágono buscó enviar una señal clara tanto a Teherán como a los aliados de Estados Unidos en la región.

“Nuestra capacidad para reanudar las operaciones, si fuera necesario, es más que suficiente”, afirmó Hegseth. “Nuestras reservas son más que adecuadas para ello, tanto allí como en todo el mundo, gracias al equilibrio que mantenemos entre municiones de alta calidad y en abundancia. Estamos en una muy buena posición”, agregó.

Las palabras del funcionario llegan en un momento decisivo para las negociaciones indirectas que Estados Unidos e Irán mantienen con mediación de Pakistán. La administración de Donald Trump considera que un acuerdo está al alcance, aunque todavía persisten diferencias importantes sobre aspectos centrales de la seguridad regional.

Hegseth reveló que habló horas antes con el presidente estadounidense sobre el estado de las conversaciones y destacó la postura cautelosa de Trump frente a un eventual entendimiento con Teherán.

“Tuve la oportunidad de hablar con el presidente. Quería que les reiterara la paciencia que tiene para asegurar que cualquier acuerdo con Irán sea bueno. Excelente”, sostuvo.

En un tono distendido, el secretario de Defensa recordó además una reciente reunión de gabinete en la Casa Blanca en la que Trump hizo una referencia directa a la posibilidad de una acción militar si fracasa la vía diplomática.

“Hace unos días el presidente dijo: ‘Será un gran acuerdo, y si Irán no quiere hacer un gran acuerdo que garantice que no obtengan un arma nuclear, pueden tratar con el tipo que está a mi izquierda’. Esa fue la única vez que me acusaron de estar en la izquierda”, bromeó Hegseth.

Más allá de la crisis en Medio Oriente, el funcionario aseguró que Estados Unidos mantiene plenamente operativa su estrategia global y descartó que el conflicto con Irán afecte los planes militares en otras regiones, especialmente en Asia-Pacífico.

“Podemos hacer dos cosas a la vez”, afirmó. “Estamos fortaleciendo nuestra base industrial de defensa para producir dos, tres o incluso cuatro veces más municiones en el corto plazo y garantizar que todos nuestros planes operativos estén debidamente financiados”.

Las declaraciones se conocieron pocas horas después de una extensa reunión en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, donde Trump y sus principales asesores analizaron durante casi dos horas el estado de las negociaciones con Irán.

Según publicó The New York Times, citando a un alto funcionario de la administración republicana, el presidente aún no tomó una decisión definitiva sobre un eventual acuerdo para consolidar el alto el fuego y reducir las tensiones en la región.

Sin embargo, Trump ya dejó en claro cuáles son las condiciones que considera indispensables para avanzar. A través de su red Truth Social, sostuvo que cualquier entendimiento deberá incluir la reapertura del estrecho de Ormuz, el compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares y la posibilidad de que Estados Unidos retire del país el uranio enriquecido.

Se trata de exigencias que hasta ahora fueron rechazadas por Teherán.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, aseguró el viernes que las conversaciones en curso tienen un alcance limitado y remarcó que “la cuestión nuclear” no forma parte de las negociaciones actuales.

La distancia entre ambas posiciones refleja la complejidad de unas conversaciones que podrían redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente. Mientras Washington insiste en mantener abierta la puerta de la diplomacia, las advertencias de Hegseth dejan en claro que la opción militar sigue sobre la mesa si las negociaciones terminan naufragando.