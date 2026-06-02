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Quién quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada este lunes 1 de junio

Con esta eliminación quedan 22 jugadores en competencia. La semana próxima promete nuevas nominaciones y más definiciones.

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada

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El último programa de Gran Hermano: Generación Dorada dejó una nueva baja. Se trata de Tatiana "Tati" Luna , quien dejó la casa luego de quedar expuesta al voto del público, con una diferencia contundente frente a su rival en la placa final. Su paso por el reality duró apenas 13 días.

Charlotte Caniggia es una de las protagonistas del reality y volvió a ser el centro de atención.
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La definición se produjo entre 5 nominados: Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tamara Paganini, Tati Luna y Catalina "Titi" Tcherkaski. A medida que Santiago del Moro fue anunciando salvados, la tensión creció hasta que la disputa quedó reducida a Luna y Tcherkaski. El resultado fue categórico, ya que Tati Luna recibió el 71,4% de los votos negativos del público, contra el 28,6% que acumuló Titi.

La primera en ser salvada de la placa fue Tamara Paganini, quien recibió la noticia entre lágrimas: "¡Gracias, gracias! Me re quiero quedar, muchas gracias", expresó ante las cámaras. Luego siguieron Sarmiento y Nigro, antes de que se sellara la eliminación de Luna.

tati luna titi gran hermano

Quién se fue de Gran Hermano este lunes 1 de junio

Tatiana "Tati" Luna pagó se fue del reality y según los especialistas, pagó el precio de haber pasado desapercibida en sus 13 días dentro de la casa. Con más de dos tercios de los votos en su contra, no hubo margen para la sorpresa, ya que el público fue directo y la diferencia con Titi Tcherkaski no dejó lugar a dudas. La eliminación se produce en una semana especialmente movida para el reality. El domingo, Gladys La Bomba Tucumana había abandonado la casa en forma voluntaria, y su lugar fue ocupado de inmediato por el regreso de Solange "Sol" Abraham al juego.

tati gran hermano

Con la salida de Luna, el número de participantes activos quedó en 22, justo cuando el programa se acerca a sus primeros 100 días de emisión.

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