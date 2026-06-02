La Ciudad de Buenos Aires anunció alivio fiscal en Ingresos Brutos: cuáles son los nuevos topes de facturación La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) fijó los montos que determinan las alícuotas del impuesto para distintos sectores económicos. La medida tiene como objetivo evitar que la inflación provoque un aumento real de la carga impositiva. Por Agregar C5N en









Ingresos Brutos: la Ciudad actualizó los topes de facturación.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires oficializó este martes el nuevo alivio fiscal a los contribuyentes de Ingresos Brutos. De esta manera, se actualizaron los nuevos topes de facturación que determinan las alícuotas del impuesto para distintos sectores económicos.

La medida, aprobada por la Legislatura porteña, busca evitar que la inflación provoque un aumento real de la carga impositiva: si la facturación creció por precios pero no por actividad real, el contribuyente no debería pagar más.

A partir de este lunes, la escalas quedaron de la siguiente manera: el tope de facturación anual pasó de $2.004.000.000 a $2.154.300.000 para actividades vinculadas a servicios públicos (gas, electricidad y agua), restaurantes y hoteles, comunicaciones, servicios inmobiliarios y de alquiler, servicios sociales y de salud, enseñanza y administración pública, entre otros.

En el caso de los servicios de comercialización y reparaciones, el tope anual pasó de $364.000.000 a $391.128.000. Entre otras modificaciones introducidas por la AGIP se elevó $1.000 a $10.000 el monto mínimo de deuda tributaria considerado en trámites que requieran acreditar inexistencia de deuda o solicitar beneficios fiscales.

Bonificaciones para le régimen simplificado A partir de 2026, los contribuyentes que tributan en el Régimen Simplificado y realizan prestaciones de servicios de manera independiente —peluqueros, fotógrafos, mecánicos, personal trainers, esteticistas, entre otros— acceden a bonificaciones según su categoría:

Categorías A, B y C: Bonificación del 100% (dejan de pagar el impuesto)





Categorías D a H: Bonificación del 75% del impuesto La medida se enmarca en el proceso de unificación del Régimen Simplificado de la Ciudad con el Monotributo Nacional, que desde enero de 2026 permite a más de 200.000 contribuyentes porteños centralizar sus gestiones.