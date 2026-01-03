Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Así lo dictaminó el Tribunal Superior de Justicia, a través de su representante Tania D'Amelio, para "garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía", mediante un audio oficial difundido por la televisión venezolana.

En horas de la noche del sábado, por la televisión estatal de Venezuela, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela, por medio de la Presidenta de la Sala Constitucional y vocera del organismo, comunicó que por "la situación de imposibilidad del presidente", Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, reemplazará a Nicolás Maduro .

La confirmación se dio en un comunicado oficial en el que D'Amelio resaltó el motivo principal de la decisión del Poder Judicial. "La Constitución, en su artículo 239, punto 6, atribuye al Vicepresidente Ejecutivo la función de suplir las faltas temporales del Presidente ", detalló la magistrada.

"En el estado actual de urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato", aseguraron desde el TSJ con el argumento de evitar la acefalía en este momento en el que, incluso, Donald Trump declaró que podría haber un segundo ataque de las fuerzas armadas estadounidenses contra el territorio de Venezuela .

En el mensaje, la integrante de la Sala Constitucional relató que la asunción de Delcy Rodríguez como primera mandataria se da rápidamente "a modo de facilitar los intereses de la Nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrentan". Además, reforzó: "A los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del presidente de la república".

"Se ordena que la ciudadana Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela ", concluyó el enunciado por la TV estatal.

Después del ataque a la capital venezolana y la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, hubo contestación por parte del gobierno venezolano: la vicepresidenta Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump con un contundente discurso ante medios de todo el mundo.

La funcionaria dejó un claro mensaje, en el que aseguró que habrá resistencia. "Si hay algo que este país y los venezolanos tienen en claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio”, fue una de las primeras frases Rodríguez.

Luego, recordó que el propio Nicolás Maduro hizo un llamado a mantener buenas relaciones bilaterales con Estados Unidos: "Hace apenas 2 días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este gobierno de tener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva".

"La respuesta fue esta agresión que viola flagrantemente el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas", cuestionó la mandataria. El enunciado de la ONU indica que los estados deben abogar por "la paz y la seguridad internacional, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz".