4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Así lo dictaminó el Tribunal Superior de Justicia, a través de su representante Tania D'Amelio, para "garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía", mediante un audio oficial difundido por la televisión venezolana.

Por
Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.

BBC

En horas de la noche del sábado, por la televisión estatal de Venezuela, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela, por medio de la Presidenta de la Sala Constitucional y vocera del organismo, comunicó que por "la situación de imposibilidad del presidente", Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, reemplazará a Nicolás Maduro.

Según los funcionarios norteamericanos, el colaborador venezolano recibió los u$s50 millones de recompensa por haber facilitado la captura de Nicolás Maduro.
Te puede interesar:

Cómo fue la infiltración de un agente de la CIA para capturar a Maduro

La confirmación se dio en un comunicado oficial en el que D'Amelio resaltó el motivo principal de la decisión del Poder Judicial. "La Constitución, en su artículo 239, punto 6, atribuye al Vicepresidente Ejecutivo la función de suplir las faltas temporales del Presidente", detalló la magistrada.

Delcy Rodríguez FINAL.jpg

En el mensaje, la integrante de la Sala Constitucional relató que la asunción de Delcy Rodríguez como primera mandataria se da rápidamente "a modo de facilitar los intereses de la Nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrentan". Además, reforzó: "A los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del presidente de la república".

"Se ordena que la ciudadana Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela", concluyó el enunciado por la TV estatal.

Delcy Rodríguez respondió a Donald Trump: "Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos"

Después del ataque a la capital venezolana y la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, hubo contestación por parte del gobierno venezolano: la vicepresidenta Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump con un contundente discurso ante medios de todo el mundo.

La funcionaria dejó un claro mensaje, en el que aseguró que habrá resistencia. "Si hay algo que este país y los venezolanos tienen en claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio”, fue una de las primeras frases Rodríguez.

Luego, recordó que el propio Nicolás Maduro hizo un llamado a mantener buenas relaciones bilaterales con Estados Unidos: "Hace apenas 2 días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este gobierno de tener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva".

"La respuesta fue esta agresión que viola flagrantemente el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas", cuestionó la mandataria. El enunciado de la ONU indica que los estados deben abogar por "la paz y la seguridad internacional, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas

Michelo, el influencer argentino, se expresó en contra del ataque propugnado contra Venezuela.

El mensaje de Michelo, el influencer argentino, desde Caracas en pleno bombardeo

El presidente francés Emmanuel Macrón se comprometió ante la lider opositora venezolana María Corina Machado a luchar por la liberación de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.

Macron se comunicó con Machado y se comprometió por la liberación de los presos políticos en Venezuela

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única cárcel federal de Nueva York.

"El infierno en la Tierra": la temida prisión donde alojarán a Nicolás Maduro y a su esposa

Protestas en la Casa Blanca, uno de los puntos

Intervención militar de EEUU en Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

Nicolás Maduro fue fotografiado una vez capturado por las Fuerzas estadounidenses.

Actualizaron la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: cuáles son los delitos que se le atribuyen

Rating Cero

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

Stephen Lang y la exigente preparación física para Avatar.

La impresionante transformación de Stephen Lang para Avatar: así se ve a los 73 años

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

últimas noticias

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

Hace 56 minutos
Según los funcionarios norteamericanos, el colaborador venezolano recibió los u$s50 millones de recompensa por haber facilitado la captura de Nicolás Maduro.

Cómo fue la infiltración de un agente de la CIA para capturar a Maduro

Hace 1 hora
El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas

Hace 1 hora
Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

Hace 1 hora
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 4 de enero de 2026

Hace 1 hora