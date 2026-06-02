Así es la nueva vida de Tato Algorta tras ganar Gran Hermano: pocos lo saben

Un repaso por la realidad del uruguayo ganador del reality, lejos de los focos de la famosa casa.

Tato Algorta debutaba como participante de la casa de Gran Hermano hace poco más de un año y ahor su actualidad tomó un rumbo totalmente diferente a los que se esperaba. Consagrado como uno de los grandes ganadores del reality de la casa más famosa , el uruguayo vive un presente marcado por propuestas de trabajo inéditas, planes en el ámbito de la comunicación y una decisión que expone su deseo de consolidar un futuro profesional: estudiar periodismo

En un mano a mano con la revista Gente, el exintegrante del programa analizó todo lo que ocurrió desde la salida de la casa: "Estoy muy bien, espectacular. La última nota que hicimos con ustedes fue en la playa Punta y ahora acá en los Martín Fierro, siempre lindos momentos" . Además, aprovechó la ocasión para manifestar su profunda gratitud hacia los seguidores que lo acompañan incondicionalmente en cada paso de su nueva etapa.

Lejos de conformarse con la simple popularidad alcanzada después del programa , asegura que busca exprimir al máximo cada propuesta. Por este motivo, en paralelo a sus trabajos en streaming y televisión, optó por meterle fichas a su crecimiento académico.

"Me cambió mucho la vida, gracias al reconocimiento de la gente. A nivel laboral, poder estar laburando en streaming, en la tele, en el debate de Gran Hermano, en La Cumbre con Santi del Moro... Toda la vida me cambió 180 grados y lo único que puedo hacer es agradecer y seguir capacitándome", manifestó.

Consciente de que el éxito televisivo puede no durar tanto, el uruguayo marcó su deseo de ganarse un lugar legítimo en los medios tradicionales no por nombre propio, sino lográndolo a fuerza de estudio y dedicación: "Ahora estoy estudiando periodismo también para eso, como para poder decir: nada, no solamente por estar en Gran Hermano, sino seguir buscando hacerlo cada vez mejor".

El nuevo trabajo de Tato Algorta tras ganar Gran Hermano

Respaldado por Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano y uno de los pesos pesados de la televisión argentina, Tato se incorporó como panelista a La Cumbre, el ciclo donde analizan el juego de los participantes del reality y comparte estudio con el conductor. Al rememorar el momento en que le llegó la propuesta, no ocultó su entusiasmo. "No, Santi es lo máximo. O sea, desde el momento que me dijo para sumarme como panelista de él fue como: '¿Qué, Santi? Obvio, ya mañana'", contó entre risas.

Al margen de la propuesta laboral, el campeón de la edición 2025 resaltó el lado humano del conductor cuando se apagan las cámaras. "La verdad que es lo máximo. Fuera de cámara tenemos ahí unos minutitos antes del aire y siempre es generoso, siempre buena onda, siempre buena disposición", aseguró.

Y remarcó: "Para mí es un honor y además el programa la está rompiendo, así que muy, muy feliz. Para mí es una experiencia y un aprendizaje inmenso".

Tato Algorta en GH Gente online

Cuando le tocó elegir entre su rol de jugador en el programa que le dio su fama o su presente junto a Del Moro, el uruguayo dudó unos segundos pero dejó en claro que mantiene su pasión por ambos proyectos: "Ay, qué pregunta buena. Me encantan las dos. Nada, jugador de Gran Hermano siempre, pero igual La Cumbre la disfruto mucho, mucho, mucho".

Y concluyó con un análisis que sintetiza su postura al momento de analizar a los jugadores: "Hay que ir de a poco. Si yo ahora le pongo un 10 a alguien, puede ser injusto con el ganador. Entonces hay que ir regulando, hay que ir tranquilo".