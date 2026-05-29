Video: la impactante explosión de un cohete de Blue Origin en Cabo Cañaveral

El propulsor, perteneciente a la empresa aeroespacial del empresario Jeff Bezos; sufrió un desperfecto eléctrico al momento del despegue que ocasionó el comienzo de las llamas. "Todo el personal está a salvo", informaron.

El cohete lunar New Glenn, perteneciente a la empresa aeroespacial Blue Origin, cuyo dueño es el empresario Jeff Bezos, sufrió una impactante explosión durante una prueba en Cabo Cañaveral, Estados Unidos. Al momento del despegue, el propulsor sufrió un desperfecto eléctrico que generó el estallido, seguido del inicio de las llamas.

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"Experimentamos una anomalía durante la prueba de ignición de hoy. Todo el personal ha sido contabilizado. Proporcionaremos actualizaciones a medida que sepamos más", comunicó la empresa en sus redes sociales.

El cohete que estalló iba ser enviado al espacio en un mes para transportar los satélites de internet al espacio. Debido a la fuerte explosión las casas ubicadas en las cercanías de Cabo Cañaveral temblaron cerca de las 21 y los residentes se mostraron impactados por lo ocurrido.

El Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral es visible desde la playa, y las redes sociales se llenaron rápidamente de fotos y videos.

El comunicado de Jeff Bezos sobre la explosión

El empresario, propietario de la empresa aeroespacial Blue Origin, pronunció sobre lo ocurrido en la prueba de lanzamiento e informó que "todo el personal está a salvo".

"Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena", indicó Bezos.

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Video: así fue la explosión del cohete en Cabo Cañaveral