La actriz volvió a sorprender a sus seguidores y se convirtió nuevamente en una de las protagonistas más comentadas de Hollywood gracias a su participación en la continuación del fenómeno de la moda.

La expectativa por el estreno del regreso de Andy Sachs y Miranda Priestly crece día a día, y uno de los aspectos que más llamó la atención de los fanáticos fue la renovada imagen de una de las protagonistas. ¿Cómo fue la impresionante transformación de Anne Hathaway para El diablo viste de Prada 2?

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La actriz atravesó una intensa preparación física para afrontar este nuevo desafío a sus 43 años. Lejos de enfocarse únicamente en la pérdida de peso o la apariencia estética, Hathaway apostó por un entrenamiento integral basado en fuerza, movilidad, equilibrio y conciencia corporal.

El objetivo fue desarrollar un cuerpo fuerte y ágil que le permitiera afrontar las exigencias del rodaje y mantener la energía necesaria para interpretar nuevamente a uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.

Cómo fue la increíble transformación de Anne Hathaway

Durante los últimos años, la actriz trabajó junto a la entrenadora Monique Eastwood, creadora de un método que combina elementos de danza, ballet, pilates y entrenamiento funcional. La rutina prioriza la técnica antes que la carga de peso, lo que permite obtener resultados progresivos y reducir el riesgo de lesiones.

La especialista explicó que su sistema se basa en movimientos multidireccionales que buscan mejorar la postura, fortalecer todo el cuerpo y desarrollar una mayor conexión entre mente y movimiento. Según detalló, esta rutina ayuda a crear movimientos más eficientes, elegantes y controlados.

Anne Hathaway

El entrenamiento que realizó la famosa interprete incluye ejercicios de aproximadamente 30 minutos de duración y se caracteriza por movimientos lentos y precisos. Entre las actividades destacan:

Sentadillas a una pierna con movimientos inspirados en el ballet.

Zancadas profundas combinadas con ejercicios de brazos.

Elevaciones de rodillas para mejorar el equilibrio.

Trabajo de fuerza con mancuernas livianas.

Planchas dinámicas para fortalecer el abdomen y el tren superior.

Ejercicios de movilidad y coordinación corporal.

Su entrenamiento no solo le permitió mejorar su condición física, sino también proyectar una imagen renovada para esta nueva etapa de la franquicia.