Delcy Rodríguez le respondió a Donald Trump y aseguró que Estados Unidos no gobierna Venezuela

La presidenta interina del país caribeño le contestó al mandatario de Estados Unidos, quien había advertido que "si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto".

Por
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

AFP
Donald Trump aseguró que se hará cargo del dinero que generen las ventas del petróleo de Venezuela.
Trump anunció que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

En un mensaje televisado, Rodríguez marcó distancia de Trump con el país caribeño, tras sus dichos luego del arresto de Maduro en un operativo de Estados Unidos. "El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela", expresó.

En tal sentido, sin mencionarlo, le contestó al republicano: "Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Así que venezolanos sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional".

También hizo alusión a "los mártires, a quienes ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque" y aseveró que el operativo militar de Estados Unidos tuvo un "desenlace ilegal, violatorio, quebrantador de la legalidad internacional, como es el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta y primera dama Cilia Flores".

La dura amenaza de Donald Trump a Delcy Rodríguez

En diálogo con la revista The Atlantic, Trump amenazó a Rodríguez y recordó la detención de Maduro, quien se encuentra apresado junto a su esposa, Cilia Flores, en la prisión Metropolitan Detention Center. "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", aseveró el republicano.

Los dichos del presidente estadounidense se produjeron después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmara que Estados Unidos "está dispuesto a trabajar con las actuales autoridades de Venezuela" si toman las "decisiones correctas", aunque no realizó valoraciones personales sobre Rodríguez. Además, subrayó que la posición de Washington dependerá de los pasos de los dirigentes venezolanos a partir de ahora.

"Si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de influencia para garantizar la protección de nuestros intereses, y eso incluye el embargo petrolero que está en vigor, entre otras cosas", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense. "Vamos a juzgar en el futuro. Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", advirtió.

