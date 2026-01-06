6 de enero de 2026 Inicio
Tras la detención de Nicolás Maduro, ahora Estados Unidos afirmó que el Cártel de los Soles no es una "organización real"

La administración de Donald Trump modificó la acusación contra el grupo, tras el arresto del expresidente de Venezuela. La agrupación había sido declarada como "terrorista" por el Departamento del Tesoro.

Donald Trump y Nicolás Maduro.

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ahora afirmó que el grupo venezolano Cártel de los Soles no es una "organización real", según consignó el diario The New York Times. Se trata de un giro de la administración republicana después de la detención del expresidente del país caribeño Nicolás Maduro, ya que lo había declarado como una organización terrorista.

La polémica frase de Trump sobre los manifestantes que apoyan a Maduro: "Son los más feos que vi en la vida"

El medio estadounidense recordó la acusación de Estados Unidos contra el grupo. "El Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista. En noviembre, Marco Rubio, el secretario de estado y asesor de seguridad nacional del presidente Trump, ordenó al Departamento de Estado que hiciera lo mismo", expresaron en un artículo firmado por el periodista Charlie Savage.

En tal sentido, remarcaron la postura de los especialistas: "Pero los expertos en crimen y narcóticos en América Latina han dicho que en realidad es un término coloquial, inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a los funcionarios que son corruptos por el dinero del narcotráfico".

"Y el sábado, después de que la administración capturara al Sr. Maduro, el Departamento de Justicia publicó una acusación reescrita que parecía conceder tácitamente el punto", añadió The New York Times.

También señalaron una modificación de la acusación: "Los fiscales aún acusaron al Sr. Maduro de participar en una conspiración de tráfico de drogas, pero abandonaron la afirmación de que el Cartel de los Soles era una organización real. En cambio, el nuevo cargo revisado establece que se refiere a un 'sistema de clientelismo' y una 'cultura de corrupción' alimentada por el dinero de las drogas".

En tanto, el artículo del medio estadounidense hizo alusión al expresidente de Venezuela Hugo Chávez: "Donde la antigua acusación se refiere 32 veces al Cartel de los Soles y describe al Sr. Maduro como su líder, la nueva lo menciona dos veces y dice que él, al igual que su predecesor, el presidente Hugo Chávez, participó en, perpetuó y protegió este sistema de clientelismo".

Donald Trump apuntó contra Nicolás Maduro: "Mató a millones de personas"

Luego de la primera audiencia en el tribunal federal de Manhattan, en la que Nicolás Maduro se declaró no culpable por los cuatro cargos, entre ellos por narcotráfico, Donald Trump habló sobre el expresidente de Venezuela y lo acusó de matar y torturar a "millones de personas".

Ante los republicanos en la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos brindó un extenso discurso donde habló sobre el ataque que el país realizó en territorio venezolano y arrestó a Nicolás Maduro.

"Él es un tipo violento, se sube allí y trata de imitar mi baile. Es un hombre violento y ha matado a millones de personas. Tiene una cámara de tortura en el centro de Caracas", sentenció Trump.

Eso no es todo, sino que brindó detalles sobre el operativo que se realizó para poder capturar al expresidente: "Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas", afirmó.

Durante la operación "Resolución Absoluta" confirmó que participaron 152 aviones y remarcó que "EEUU volvió a probar que tiene el Ejército más importante del mundo".

Por último, Trump subrayó que "no hubo muertos del lado estadounidense. La mayoría de los muertos fueron cubanos", que según su versión cumplían funciones de apoyo y seguridad.

