Argentina ratificó ante la OEA su apoyo a la detención de Nicolás Maduro: "Confiamos en que se recupere la democracia en Venezuela"

El embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Cherniak, reafirmó el respaldo al arresto del expresidente del país caribeño, en el marco de un operativo de Estados Unidos.

La Argentina ratificó su apoyo al operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención del expresidente del país caribeño Nicolás Maduro , en el marco de una sesión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) , luego de que remarcara su postura también ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Durante el encuentro, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak , respaldó la operación de Estados Unidos: "La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su Gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cártel de los Soles, que fue declarado en 2025 como organización terrorista por el Gobierno argentino".

"Confiamos en que estos acontecimientos representen un avance contra el narcoterrorismo que afecta a la región y abra una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia , el imperio de la Ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a 8 millones de venezolanos a escapar de su país", remarcó.

En tanto, destacó la postura de la administración de La Libertad Avanza por la situación en Venezuela: "Desde que asumió el presidente Milei, la Argentina fue clara y consistente en su posicionamiento denunciando la falta de libertades y las graves violaciones de los derechos humanos y contribuimos activamente con determinación y responsabilidad a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela".

También cargó contra Maduro tras los últimos comicios en el país caribeño, en los que el líder del régimen chavista se impuso según el Consejo Nacional Electoral. "Maduro desconoció los resultados genuinos, escondió las altas electorales y se autoproclamó presidente, constituyendo un Gobierno ilegítimo e ilegal. Fuimos uno de los países que solicitó la convocatoria extraordinaria de un Consejo Permanente para denunciar el fraude", aseveró.

Argentina pide en la OEA la visita de la CIDH a Venezuela para verificar la situación de los presos políticos. pic.twitter.com/cvMjkRpAZA

En tal sentido, Cherniak reiteró el pedido de Argentina por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece secuestrado en Venezuela desde diciembre de 2024: "Hemos insistido en que las constantes violaciones a los derechos y las libertades de las personas en ese país deberían ser abordadas, en particular la detención arbitraria y desaparición forzada de ciudadanos venezolanos y otros países, tales como el argentino Nahuel Gallo".

"A estas situaciones se les debe poner fin y solicitamos con firmeza la inmediata liberación del gendarme argentino, así como se garantice su pronto y sano retorno al país para reencontrarse con su familia", añadió el embajador argentino ante la OEA.

Argentina criticó a la OEA por la situación en Venezuela

Por otro lado, Cherniek cuestionó la reacción de la OEA por la crisis en Venezuela: "La diplomacia del silencio es inaceptable. Mientras a nivel regional y universal se registraba y denunciaba prácticas que se consideraban terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad, el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades, haciendo poner en duda el propósito de esta organización".

También advirtió que "la OEA deberá explorar cómo puede convertirse en un facilitador que contribuya a apoyar un proceso de transición a la democracia en Venezuela".