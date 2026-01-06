6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Argentina ratificó ante la OEA su apoyo a la detención de Nicolás Maduro: "Confiamos en que se recupere la democracia en Venezuela"

El embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Cherniak, reafirmó el respaldo al arresto del expresidente del país caribeño, en el marco de un operativo de Estados Unidos.

Por
El embajador argentino ante la OEA

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak.

Gran parte de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. 
Te puede interesar:

¿Se aproxima una nueva ciclogénesis? Rige una alerta por tormentas para Buenos Aires

Durante el encuentro, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, respaldó la operación de Estados Unidos: "La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su Gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cártel de los Soles, que fue declarado en 2025 como organización terrorista por el Gobierno argentino".

"Confiamos en que estos acontecimientos representen un avance contra el narcoterrorismo que afecta a la región y abra una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la Ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a 8 millones de venezolanos a escapar de su país", remarcó.

En tanto, destacó la postura de la administración de La Libertad Avanza por la situación en Venezuela: "Desde que asumió el presidente Milei, la Argentina fue clara y consistente en su posicionamiento denunciando la falta de libertades y las graves violaciones de los derechos humanos y contribuimos activamente con determinación y responsabilidad a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela".

Embed

También cargó contra Maduro tras los últimos comicios en el país caribeño, en los que el líder del régimen chavista se impuso según el Consejo Nacional Electoral. "Maduro desconoció los resultados genuinos, escondió las altas electorales y se autoproclamó presidente, constituyendo un Gobierno ilegítimo e ilegal. Fuimos uno de los países que solicitó la convocatoria extraordinaria de un Consejo Permanente para denunciar el fraude", aseveró.

En tal sentido, Cherniak reiteró el pedido de Argentina por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece secuestrado en Venezuela desde diciembre de 2024: "Hemos insistido en que las constantes violaciones a los derechos y las libertades de las personas en ese país deberían ser abordadas, en particular la detención arbitraria y desaparición forzada de ciudadanos venezolanos y otros países, tales como el argentino Nahuel Gallo".

"A estas situaciones se les debe poner fin y solicitamos con firmeza la inmediata liberación del gendarme argentino, así como se garantice su pronto y sano retorno al país para reencontrarse con su familia", añadió el embajador argentino ante la OEA.

Argentina criticó a la OEA por la situación en Venezuela

Por otro lado, Cherniek cuestionó la reacción de la OEA por la crisis en Venezuela: "La diplomacia del silencio es inaceptable. Mientras a nivel regional y universal se registraba y denunciaba prácticas que se consideraban terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad, el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades, haciendo poner en duda el propósito de esta organización".

También advirtió que "la OEA deberá explorar cómo puede convertirse en un facilitador que contribuya a apoyar un proceso de transición a la democracia en Venezuela".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Buenos Aires la máxima será de 31°.

Explota el termómetro: rige una alerta por calor extremo y se esperan máximas de 31° en Buenos Aires

El predio convoca a cerca de 10 mil visitantes que llegan en busca de agua, aire libre y descanso,

Turismo en Argentina: el destino con una pileta gigante para refrescarse en el verano 2026

Para llegar a Villa Guillermina desde Buenos Aires el viaje en auto puede demorar entre 10 y 11 horas.

Turismo en Argentina: el pueblito poco conocido para descansar en la naturaleza en el verano 2026

Piden que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina.

Piden la inmediata extradición de Maduro a la Argentina por delitos de lesa humanidad

Diferentes figuras del arco político argentino hablaron sobre el arresto de Maduro. 

La reacción del arco político argentino tras la captura de Maduro por EEUU

El Registro Nacional de las Personas dio a conocer los 20 nombres más usados.

De Benjamín a Isabella: los nombres de bebés que dominaron 2025 en Argentina

Rating Cero

Cinthia Fernández contra Fernando Carrillo en una entrevista televisiva. 

Cinthia Fernández cargó contra Fernando Carrillo por su apoyo a Maduro en Venezuela: "Normalizás la tortura"

Cristian Pity Álvarez volvió el 20 de febrero con un recital en Córdoba.

Novedades sobre el juicio a Pity Álvarez: qué puede pasar el 10 de febrero

La emocionante película llegó a Netflix y es furor.
play

Esta película combina romance y drama y te hará emocionar hasta las lágrimas: ya es de lo más visto en Netflix

El actor habría comenzado una nueva relación.

Roly Serrano estaría en pareja con una compañera de trabajo y su edad llamó la atención: quién es y cuántos años tiene

Matthew Rhys y Claire Danes con actuaciones destacables en la miniserie de Netflix. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie que se resuelve rápido pero que mantiene un suspenso infinito

Moria Casán.
play

Moria Casán, conmovida porque este año cumple 80: "Tengo una vida hermosa"

últimas noticias

“Yo lo hago de corazón, sostuvo Gustavo, el chofer.

Santa Fe: un chofer de aplicación devolvió una mochila con dinero y no aceptó recompensa

Hace 15 minutos
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

Delcy Rodríguez le respondió a Trump y aseguró que Estados Unidos no gobierna Venzuela

Hace 18 minutos
Stephen Miller es uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Uno de los principales asesores de Trump justificó la anexión Groenlandia: "Somos una superpotencia"

Hace 20 minutos
Comisaría del Menor y la Mujer N°2, Santiago del Estero.

Un hombre golpeó con un látigo a su esposa y la amenazó de muerte luego de recriminarle cómo le cebó un mate

Hace 22 minutos
Trump está impulsando un proceso de demolición del orden mundial: las claves del quiebre internacional tras la captura de Maduro

"Trump está impulsando un proceso de demolición del orden mundial": las claves del quiebre global tras la captura de Maduro

Hace 44 minutos