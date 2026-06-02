El profundo mensaje de Tini Stoessel por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia La artista compartió un sentido posteo en su cuenta de Instagram para expresar su dolor por los asesinatos de las jóvenes. "Justicia por todas", pidió. Agregar C5N en









El descargo de Tini en redes sociales.

Tini Stoessel expresó su dolor e indignación tras los femicidios de Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba, y de Dulce María Beatriz Candia, de 17, en Misiones. A través de una historia publicada en Instagram, la artista se sumó al reclamo de justicia por ambas adolescentes y cuestionó la persistencia de la violencia de género en la Argentina.

"Justicia por Agostina y por Dulce. Vivir con miedo, vivir sabiendo que esto no para. Sentir que ninguna está a salvo, que el miedo sigue siendo parte de nuestra realidad", escribió la intérprete.

Tini stoessel

En el mismo mensaje, manifestó su preocupación por la frecuencia con la que se repiten estos hechos y planteó una serie de interrogantes que reflejan el reclamo de distintos colectivos feministas y organizaciones sociales.

"¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir leyendo esas noticias? ¿Hasta cuándo va a ser moneda corriente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que nombrar a una más?", se preguntó.