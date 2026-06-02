El profundo mensaje de Tini Stoessel por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia

Tini Stoessel expresó su dolor e indignación tras los femicidios de Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba, y de Dulce María Beatriz Candia, de 17, en Misiones. A través de una historia publicada en Instagram, la artista se sumó al reclamo de justicia por ambas adolescentes y cuestionó la persistencia de la violencia de género en la Argentina.
"Justicia por Agostina y por Dulce. Vivir con miedo, vivir sabiendo que esto no para. Sentir que ninguna está a salvo, que el miedo sigue siendo parte de nuestra realidad", escribió la intérprete.
En el mismo mensaje, manifestó su preocupación por la frecuencia con la que se repiten estos hechos y planteó una serie de interrogantes que reflejan el reclamo de distintos colectivos feministas y organizaciones sociales.
"¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir leyendo esas noticias? ¿Hasta cuándo va a ser moneda corriente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que nombrar a una más?", se preguntó.
La publicación de la cantante estuvo acompañada por un posteo que recuerda que, a 11 años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, en el país se registra un femicidio cada 31 horas. Antes de cerrar su mensaje, Stoessel expresó un contundente pedido: "Justicia por todas".