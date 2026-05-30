Irán atacó otra base militar de Estados Unidos en Kuwait: al menos cinco heridos

Un misil balístico impactó en la base Ali Al Salem, causando daño al personal. Esta ofensiva ocurre en medio de las negociaciones entre ambos países y la presión de Donald Trump con la firma del acuerdo de paz.

En medio de las negociaciones por la firma de una tregua, Irán atacó otra base militar de Estados Unidos en Kuwait y al menos cinco personas resultaron heridas . Kuwait es uno de los países de Medio Oriente que tiene más cantidad de bases estadounidenses en la región.

EEUU amenazó con reanudar la guerra contra Irán en caso de no llegar a un acuerdo de paz

Otros países con presencia militar estadounidense activa son Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Qatar y Siria . No es la primera vez que Irán ataca una de estas bases en Kuwait , sino que durante la última semana llevó adelante una ofensiva en respuesta a los bombardeos de EEUU al sur del país , según confirmó la Guardia Revolucionaria.

Este sábado lanzaron un misil balístico sobre la base Ali Al Salem , del tipo Fateh-110, que fue interceptado pero que sus escombros causaron heridas leves a cinco estadounidenses , entre ellos personal militar activo y contratistas, y dañó al menos dos drones de ataque militar MQ-9 Reaper.

"Un dron de combate MQ-9 Reaper habría quedado totalmente destruido y otro habría sufrido daños graves. Cada aparato de este tipo cuesta alrededor de 30 millones de dólares ", informó el medio Le Grand Continent.

Eso no es todo, la base Ali Al Salem es "el principal centro de transporte aéreo y puerta de enlace para el despliegue de potencia de combate a las fuerzas conjuntas y de coalición en la región", según AFP.

Trump aplazó una "decisión final" sobre el acuerdo con Irán, pero ratificó sus "líneas rojas"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, postergó este viernes su "decisión final" sobre el borrador de un acuerdo con Irán tras mantener una reunión de aproximadamente dos horas con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca. A pesar de que el mandatario había manifestado previamente su intención de tomar una "determinación definitiva" durante la jornada, el encuentro concluyó sin que se oficializara la firma del pacto.

Desde Washington, subrayaron que líder republicano solo ratificará un documento que satisfaga sus "líneas rojas" y que sea estrictamente beneficioso para los intereses estadounidenses. En este sentido, la administración norteamericana fue tajante al declarar que bajo ninguna circunstancia se permitirá que Irán posea un arma nuclear.

Estrecho Ormuz Estrecho de Ormuz.

Por su parte, el gobierno iraní ha mostrado cautela y escepticismo. El principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que su país "no confía en garantías ni en palabras", sino únicamente en acciones concretas, recordando los ataques sufridos durante el último año. Desde Teherán sostienen que las concesiones se obtienen "mediante misiles" y no solo a través de conversaciones.

Además de las cuestiones nucleares, Irán busca que cualquier acuerdo incluya una tregua entre Israel y Hezbollah en el Líbano, así como la liberación de miles de millones de dólares en fondos que actualmente se encuentran congelados. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, confirmó que el acuerdo "aún no se ha finalizado" y que, por el momento, sus funcionarios están más centrados en el fin de las hostilidades que en los detalles técnicos del plan nuclear.

Este escenario de negociación se da en el marco de una tregua frágil de 60 días que los negociadores de ambos países intentan extender mientras continúan las discusiones sobre el futuro del programa nuclear iraní. La posibilidad de un acuerdo ya comenzó a impactar en los precios del petróleo, que registraron bajas ante la expectativa de una reapertura plena del estrecho de Ormuz, paso marítimo por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.