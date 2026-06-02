2 de junio de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran dos administrativos de una clínica privada y un médico

Los testigos, que deben presentarse en la nueva jornada, están vinculados con la atención que recibió el Diez tras la operación de un hematoma subdural y también será clave sobre la internación domiciliaria.

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Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en el barrio privado de San Andrés

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en el barrio privado de San Andrés, en Tigre.

En una nueva audiencia por el juicio de la muerte de Diego Maradona, este martes declararán un médico cercano al abogado Víctor Stinfale y dos empleados administrativos de la clínica privada Swiss Medical. La causa vuelve a poner el foco en la atención domiciliaria y la discusión sobre quién debía encabezar la intervención quirúrgica.

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La decimocuarta audiencia iniciará a las 10 en los Tribunales de San Isidro, donde se juzga la supuesta responsabilidad de el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la médica coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini; el clínico Pedro Di Spagna; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni.

Uno de ellos es Rodolfo Benvenuti, uno de los cirujanos que fue parte del equipo que operó al Diez por el hematoma subdural en la Clínica Olivos. Además, participó de la reunión en el sanatorio donde se decidió el traslado al barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

Cosachov y Luque
La psiquiatra aconsejó al médico para sacar al futbolista de la Clínica Olivos.

La psiquiatra aconsejó al médico para sacar al futbolista de la Clínica Olivos.

Benvenuti retomará su testimonio que quedó pendiente del pasado 28 de mayo tras la extensa comparecencia de la legista Marina Flichman, gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical, quien consignó que “no era una opción segura” la internación domiciliaria en Benavídez.

En el primer juicio el cirujano manifestó que desde el primer momento consideró que Luque, principal acusado en la causa, “no estaba a la altura” para operar al excampeón del mundo.

Juicio por la muerte de Maradona: otras declaraciones clave

Otros que deberán presentarse en los Tribunales de San Isidro serán Enrique Esteban Barrio y Germán Dornelli, empleados administrativos de la obra social Swiss Medical cuya versión podría aportar elementos sobre la coordinadora Nancy Forlini.

El pasado jueves, Agustina Cosachov, psiquiatra de Maradona y también imputada, apuntó contra la obra social donde reveló que algunos de los requerimientos que había hecho a para la atención domiciliaria del ídolo no habían sido cumplidos.

Con estas declaraciones, los fiscales harán hincapié en la atención domiciliaria y la coordinación entre profesionales son ejes centrales para probar el supuesto “dolo eventual”.

En cambio, las defensas apuntan a decisiones clínicas y a la documentación del período postoperatorio. En la audiencia se revisarán además registros médicos, comunicaciones internas y planillas que Swiss Medical aportó al expediente.

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