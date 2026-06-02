2 de junio de 2026 Inicio
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La suba de combustibles por la guerra en Medio Oriente elevó en $39.000 el gasto mensual de los automovilistas argentinos

Un informe privado calculó que los hogares con vehículo desembolsan en promedio $38.874 más por mes en nafta desde el inicio del conflicto. El impacto acumulado en tres meses supera los $116.000.

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La suba de combustibles por la guerra en Medio Oriente elevó en $39.000 el gasto mensual de los automovilistas argentinos
La suba de combustibles por la guerra en Medio Oriente elevó en $39.000 el gasto mensual de los automovilistas argentinos

El conflicto bélico en Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel tuvo repercusiones directas en el precio de los combustibles en la Argentina. Según un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), los hogares que poseen automóvil afrontan actualmente un gasto adicional cercano a los $39.000 mensuales debido al encarecimiento de la nafta.

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El estudio atribuye este incremento al aumento internacional del petróleo, impulsado por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del crudo que se comercializa en el mundo.

De acuerdo con el relevamiento, el impacto alcanza al 46,5% de los hogares argentinos, porcentaje que corresponde a las familias que cuentan con vehículo propio. En promedio, estos consumidores utilizan cada mes 75 litros de nafta súper y 26,2 litros de premium.

El reporte señala que, desde el comienzo de la crisis, el precio de la nafta súper registró un incremento promedio del 24%, unos $388 por litro a nivel nacional; mientras que la premium aumentó un 19,7%, casi unos $372 por litro.

Como consecuencia, el gasto mensual extra para mantener el consumo habitual de combustible asciende a $38.874 por hogar. Si se considera el período transcurrido desde el inicio del conflicto, el costo adicional acumulado ronda los $116.600.

El informe también analizó la relación entre el precio de los combustibles y los ingresos de los trabajadores. En ese sentido, indicó que las horas de trabajo necesarias para cubrir el consumo mensual de nafta pasaron de 17,6 en febrero a 20,8 en abril. Esto implica que actualmente se requieren tres horas más de trabajo para afrontar el mismo gasto.

Además, el IAG proyectó que, si los precios permanecen en los niveles actuales y no se producen nuevas actualizaciones, los hogares con automóvil podrían destinar hasta $466.497 adicionales por año a la compra de combustible.

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