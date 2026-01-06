Chevron ya envió 11 buques para trasladar petróleo desde Venezuela a Estados Unidos

Luego de la intervención militar estadounidense, funcionarios de ambos países discuten sobre la exportación de crudo venezolano a refinerías norteamericanas.

El lago de Maracaibo en Cabimas, Venezuela, con plataformas y bombas de petróleo.

Tras la intervención militar de Estados Unidos y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores , funcionarios gubernamentales de Washington y Caracas mantienen discusiones por la exportación de crudo venezolano a refinerías norteamericanas .

Según la agencia internacional Reuters, Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en tanqueros y en tanques de almacenamiento que no ha podido enviar debido a un bloqueo a las exportaciones impuesto por el presidente Donald Trump a mediados de diciembre.

El acuerdo podría desviar suministros desde China, que ha sido el principal comprador de Venezuela en la última década, y ayudar a la estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) a evitar recortes de producción más profundos.

El suministro aumentaría el volumen de petróleo venezolano exportado a EEUU, un flujo que actualmente está controlado en su totalidad por Chevron, principal socio de empresa conjunta de PDVSA, bajo una autorización estadounidense.

Por lo pronto, al menos once buques fletados por la empresa se dirigen este mes a Venezuela , consolidando a la petrolera estadounidense como el único exportador autorizado del crudo del país sudamericano tras la caída de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Según datos de Bloomberg, los barcos tienen previsto arribar a los puertos de José y Bajo Grande, ambos en el noroeste del país, incrementando la actividad respecto a diciembre, cuando nueve buques realizaron operaciones similares.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana publicó los obituarios de 23 soldados asesinados durante la intervención militar que ordenó Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, según informó el medio local La Padilla.

Se trata de la primera cifra oficial de personas muertas que difunde la gestión de Delcy Rodríguez. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, había confirmado la muerte de 32 combatientes cubanos que formaban parte de la seguridad de Maduro.

Los militares asesinados en el ataque ordenado por el presidente Donald Trump serían 55, hasta el momento. Ningún gobierno involucrado informó la cantidad de civiles muertos por las bombas. Washington sí aseguró que no hubo bajas militares de su parte. Mientras que el medio estadounidense The New York Times, la cantidad de muertes civiles y militares se eleva a 80.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, durante la primera sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela había anunciado que el Ministerio Público designó a tres fiscales para "investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este crimen de guerra".