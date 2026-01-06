6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Chevron ya envió 11 buques para trasladar petróleo desde Venezuela a Estados Unidos

Luego de la intervención militar estadounidense, funcionarios de ambos países discuten sobre la exportación de crudo venezolano a refinerías norteamericanas.

Por
El lago de Maracaibo en Cabimas

El lago de Maracaibo en Cabimas, Venezuela, con plataformas y bombas de petróleo.

REUTERS/Isaac Urrutia
El embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak.
Te puede interesar:

Argentina ratificó su apoyo a la detención de Maduro: "Confiamos en que se recupere la democracia en Venezuela"

Según la agencia internacional Reuters, Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en tanqueros y en tanques de almacenamiento que no ha podido enviar debido a un bloqueo a las exportaciones impuesto por el presidente Donald Trump a mediados de diciembre.

El acuerdo podría desviar suministros desde China, que ha sido el principal comprador de Venezuela en la última década, y ayudar a la estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) a evitar recortes de producción más profundos.

El suministro aumentaría el volumen de petróleo venezolano exportado a EEUU, un flujo que actualmente está controlado en su totalidad por Chevron, principal socio de empresa conjunta de PDVSA, bajo una autorización estadounidense.

chevron
Chevrón es el único exportador autorizado del crudo del país sudamericano tras la caída de Maduro.

Chevrón es el único exportador autorizado del crudo del país sudamericano tras la caída de Maduro.

Por lo pronto, al menos once buques fletados por la empresa se dirigen este mes a Venezuela, consolidando a la petrolera estadounidense como el único exportador autorizado del crudo del país sudamericano tras la caída de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Según datos de Bloomberg, los barcos tienen previsto arribar a los puertos de José y Bajo Grande, ambos en el noroeste del país, incrementando la actividad respecto a diciembre, cuando nueve buques realizaron operaciones similares.

El gobierno de Venezuela confirmó 23 militares muertos durante el ataque de Estados Unidos

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana publicó los obituarios de 23 soldados asesinados durante la intervención militar que ordenó Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, según informó el medio local La Padilla.

Se trata de la primera cifra oficial de personas muertas que difunde la gestión de Delcy Rodríguez. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, había confirmado la muerte de 32 combatientes cubanos que formaban parte de la seguridad de Maduro.

Los militares asesinados en el ataque ordenado por el presidente Donald Trump serían 55, hasta el momento. Ningún gobierno involucrado informó la cantidad de civiles muertos por las bombas. Washington sí aseguró que no hubo bajas militares de su parte. Mientras que el medio estadounidense The New York Times, la cantidad de muertes civiles y militares se eleva a 80.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, durante la primera sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela había anunciado que el Ministerio Público designó a tres fiscales para "investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este crimen de guerra".

Fuerte Tiuna Venezuela ataque Estados Unidos
Los daños del ataque de Estados Unidos en el Fuerte Tiuna, Venezuela.

Los daños del ataque de Estados Unidos en el Fuerte Tiuna, Venezuela.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cinthia Fernández contra Fernando Carrillo en una entrevista televisiva. 

Cinthia Fernández cargó contra Fernando Carrillo por su apoyo a Maduro en Venezuela: "Normalizás la tortura"

Donald Trump aseguró que se hará cargo del dinero que generen las ventas del petróleo de Venezuela.

Trump anunció que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Entre los 32 soldados cubanos muertos, 21 correspondían al Ministerio del Interior y otros 11 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Cuba publicó las fotos y los nombres de los 32 soldados muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

Delcy Rodríguez le respondió a Trump y aseguró que Estados Unidos no gobierna Venezuela

Stephen Miller es uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Uno de los principales asesores de Trump justificó la anexión Groenlandia: "Somos una superpotencia"

Trump está impulsando un proceso de demolición del orden mundial: las claves del quiebre internacional tras la captura de Maduro

"Trump está impulsando un proceso de demolición del orden mundial": las claves del quiebre global tras la captura de Maduro

Rating Cero

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

Stan estaría muy cera de pasar al universo DC.

De Marvel a DC: la nueva estrella que se incorporaría al mundo de Batman

Romina Gaetani se sometió a un análisis llamado informe de riesgo tras la denuncia por violencia de género contra su ex. 

Romina Gaetani se sometió a un examen clave tras denunciar a su expareja por violencia de género: de qué se trata

Jamie Campbell Bower en Stranger Things.
play

Stranger Things: Jamie Campbell Bower reconoció que se siente "aliviado" de dejar de interpretar a Vecna

Fito Páez en vivo.
play

Fito Páez dará cuatro recitales en Rosario y uno de ellos será gratuito: cuándo y dónde se presentará

Cinthia Fernández contra Fernando Carrillo en una entrevista televisiva. 

Cinthia Fernández cargó contra Fernando Carrillo por su apoyo a Maduro en Venezuela: "Normalizás la tortura"

últimas noticias

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

Hace 19 minutos
Stan estaría muy cera de pasar al universo DC.

De Marvel a DC: la nueva estrella que se incorporaría al mundo de Batman

Hace 20 minutos
Romina Gaetani se sometió a un análisis llamado informe de riesgo tras la denuncia por violencia de género contra su ex. 

Romina Gaetani se sometió a un examen clave tras denunciar a su expareja por violencia de género: de qué se trata

Hace 1 hora
Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

La Iglesia Católica se solidarizó con los obispos venezolanos: "Estamos a su lado en estos tiempos complejos"

Hace 1 hora
Donald Trump aseguró que se hará cargo del dinero que generen las ventas del petróleo de Venezuela.

Trump anunció que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Hace 1 hora