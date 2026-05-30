30 de mayo de 2026 Inicio
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La agenda de la Selección argentina en la previa al Mundial 2026: cuándo viaja a Estados Unidos

El equipo de Lionel Scaloni hará base en Kansas City durante el torneo y desde allí se moverá hacia las distintas sedes de sus partidos. El debut será el 16 de junio ante Argelia.

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Argentina partirá a Estados Unidos en las próximas horas. Los entrenamientos comenzará el 1 de junio

Argentina partirá a Estados Unidos en las próximas horas. Los entrenamientos comenzará el 1 de junio

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A 12 días del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la Selección argentina ya diagramó el cronograma de su desembarco en territorio estadounidense, donde jugará dos encuentros amistosos. Este sábado, un grupo de futbolistas parte rumbo a América del Norte.

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De acuerdo a lo detallado, la delegación de 26 futbolistas elegidos por Lionel Scaloni se reunirá en el país norteamericano el domingo para comenzar con los entrenamientos el lunes 1 de junio en el Compass Minerals National Performance Center en Kansas, ciudad donde hará su base y desde allí se moverá hacia las distintas sedes de sus partidos.

El conjunto campeón del mundo se instalará en el Sporting KC Training Centre, un moderno predio de entrenamiento inaugurado en 2018 y perteneciente al club Sporting Kansas City, ubicado en una zona estratégica del país.

Además, Argentina se hospedará en el hotel Origin, situado a unos 20 minutos del centro de entrenamiento y con obras de remodelación en su etapa final, entre ellas la construcción de un gimnasio especialmente preparado para recibir al plantel campeón del mundo.

La intención del cuerpo técnico y la dirigencia es quedarse en la ciudad al menos hasta los cuartos de final, siempre y cuando el equipo avance en el certamen.

Cuándo jugará la Selección argentina y cuándo será el debut en el Mundial 2026

Antes del inicio del Mundial 2026, Argentina jugará dos amistosos preparatorios. El primero será el sábado 6 de junio ante Honduras, en College Station, Texas, mientras que el segundo se jugará el martes 9 frente a Islandia, en Auburn, Alabama.

Ya de cara al debut en la Copa del Mundo, la campeona del mundo, que integra el Grupo J, jugará el martes 16 de junio contra Argelia, en Kansas City, desde las 22. Después, se enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Arlington, Texas, a partir de las 14, mientras que último encuentro de la fase de grupos será ante Jordania el sábado 27, a las 23.

Cómo es el predio que usará la Selección argentina

El predio Compass Minerals pertenece al Sporting Kansas City de la MLS, pero a días del inicio del Mundial 2026, las pantallas ya están personalizadas con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la leyenda “Welcome to Compass Minerals National Performance Center”.

Centro de entrenamiento de Sporting Kansas City
Imagen compartida por AFA en la cuenta oficial de la Selección en Instagram del centro de entrenamiento del Sporting Kansas City.

Imagen compartida por AFA en la cuenta oficial de la Selección en Instagram del centro de entrenamiento del Sporting Kansas City.

En dicho lugar los jugadores contarán con guardarropas individuales, bancos tapizados y tecnología audiovisual integrada, además de un vestuario principal dotado de pantallas de análisis táctico. El gimnasio tiene máquinas de última generación como bicicletas Keiser y plataformas de fuerza. La AFA lo comparó con los complejos mejor equipados de Europa.

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