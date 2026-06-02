Femicidio de Agostina Vega: legisladores cordobeses pidieron el jury para los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez

Nueve de los doce bloques exigieron la salida de Raúl Garzón e Iván Rodríguez ante la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. También pidieron apartar al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y al concejal Ricardo Moreno. Previamente lo había exigido la organización Ni Una Menos.

Los dirigentes se reunieron en conferencia de prensa para pedir el apartamiento de Rodríguez, Garzón, Quinteros y Moreno.

Representantes de nueve bloques opositores de la Legislatura de Córdoba confirmaron este lunes el pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez , quienes intervinieron en la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

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Además, solicitaron la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros , al considerar que existe una responsabilidad política por la situación de inseguridad que atraviesa la provincia. Otro de los apuntados fue el concejal Ricardo Moreno, acusado de haber sido el responsable por ingresar al sistema público a Claudio Barrelier, único detenido por el caso.

La iniciativa fue impulsada en conjunto por legisladores de la UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, Mejor Futuro y Valores Republicanos. Al reclamo de los legisladores se sumó la organización Ni Una Menos de Córdoba.

Durante una conferencia de prensa, los dirigentes opositores sostuvieron que buscan “defender Córdoba ante el descalabro político judicial que sacudió a la provincia” y reclamaron que se investigue el accionar de los funcionarios judiciales que participaron en la causa.

Uno de los principales expositores fue el presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala: “La connivencia entre el poder político y la Justicia es lo que estamos viendo en Córdoba. Después de 27 años del peronismo en el poder esta es la Justicia que tenemos. Nos avergüenza y nos duele”.

Nostrala cuestionó especialmente la actuación del fiscal Iván Rodríguez por haber dispuesto la liberación de Claudio Barrelier, actualmente detenido e investigado por la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que habría sido asesinada entre la noche del 23 de mayo y la madrugada del día siguiente.

“En 2025, (Barrelier) cometió delitos atroces, estuvo preso apenas 20 días y el fiscal Iván Rodríguez lo liberó. Miren lo que sucedió después”, expresó.

Por su parte, la presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, explicó que la oposición decidió recurrir a los mecanismos institucionales para que se investigue el desempeño de ambos fiscales: “Queremos que se abra una investigación para establecer si hubo procedimientos tardíos, omisiones o algún mal desempeño que pudiera haber entorpecido la continuidad de la causa”.

Desde Encuentro Vecinal, el legislador Gerardo Grosso reclamó: “Los cordobeses deben examinar el accionar y los dichos del concejal Ricardo Moreno, de los fiscales intervinientes y los vínculos de Barrelier con el poder peronista. Pediremos en la Legislatura el jury para los fiscales y espero la expulsión del concejal”, sostuvo.

En la misma línea se expresó el legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda, quien vinculó el caso con la reciente designación de Rodríguez como procurador penitenciario adjunto. “¿Será el nombramiento de Rodríguez como procurador Penitenciario Adjunto un pago por este y otros favores al peronismo cordobés? Lo queremos saber y se lo vamos a preguntar”, afirmó.

Además, pidió sanciones contra Moreno. “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr la expulsión de Ricardo Moreno, jefe político y abogado del presunto asesino de Agostina, del Concejo Deliberante”, manifestó.

Organizaciones feministas se sumaron al pedido de jury

La Asamblea Ni Una Menos, junto a organizaciones sociales, representantes sindicales y legisladoras provinciales, formalizó este lunes un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón por su actuación en la investigación del femicidio de Agostina Vega.

La presentación fue anunciada durante la conferencia de prensa realizada en la Legislatura de Córdoba, donde las organizaciones cuestionaron el accionar judicial y político en torno al caso.

ni una menos cordoba Organizaciones feministas estuvieron presentes en la conferencia de prensa que hicieron los legisladores cordobeses.

Soledad Díaz García, vocera de la convocatoria, aseguró que el crimen de la adolescente debe analizarse en un contexto más amplio de responsabilidades estatales: “La desaparición y el posterior femicidio de Agostina Vega no es otra cosa que un crimen del poder político”.

Las referentes denunciaron que tras la desaparición de la joven, ocurrida el 23 de mayo, no se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda ni la Alerta Sofía. Además, acusaron la existencia de una “política flagrante de encubrimiento” en favor de Claudio Barrelier, de 33 años, principal acusado por el femicidio y actualmente detenido.

Durante la conferencia también hubo cuestionamientos contra el concejal Ricardo Moreno, quien reconoció haber ejercido la defensa legal de Barrelier en una causa anterior y haber facilitado su incorporación laboral en la Municipalidad de Córdoba. En ese marco, las organizaciones adelantaron que impulsarán su expulsión del Concejo Deliberante.

Las expositoras extendieron sus críticas tanto al gobierno de Córdoba como a la administración nacional, al sostener que el caso se produce en un contexto de retroceso de las políticas de género y crecimiento de los discursos violentos.

La legisladora Noelia Agüero, del Frente de Izquierda, vinculó el femicidio con una problemática estructural y cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad durante distintas protestas sociales.

Las organizaciones insistieron en que el asesinato de Agostina Vega no puede ser considerado un hecho aislado. En ese sentido, reclamaron también por la aparición con vida de Delicia Mamani Mamani, desaparecida en Córdoba desde noviembre de 2025, y denunciaron reiteradas falencias judiciales y policiales en distintas investigaciones vinculadas a violencia de género.